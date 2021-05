Štarkel v Zagrebu do brona

V napeti borbi za bron je imel Ukrajinec Dilšot Halmatov v prvih dveh minutah odločilne borbe za kolajno celo pobudo, v zadnji minuti pa je začel prevladovati David Štarkel, ki je bil telesno očitno bolje pripravljen od tekmeca. Zelo blizu metu za oceno je bil že pol minute pred koncem rednega dela, odločilni met pa mu je nato uspel v prvi akciji v dodatnem času borbe. Pred tem je Štarkel, ki je bil kot prvi nosilec v uvodu prost, ugnal ŠvicarjaLoana Celikbileka in v podaljšku NizozemcaTiba Vollemana, v četrtfinalu pa ga je presenetljivo odpravil Španec Jaume Rico Bernabeu. Na poti do brona je moral 24-letni Štarkel najprej na blazino proti Britancu Dylanu Munroju, nato pa še proti Halmatovu. Do osmine finala se je v kategoriji do 63 kg prebila tudi Lia Ludvik, ki ji je pot v četrtfinale in s tem boj za kolajne preprečila PoljakinjaAleksandra Sokolowska.

V nedeljo je za nastop prijavljena tudiAna Velenšek, ki na tatamije ni stopila že leto dni in bržkone bo že zagrebški nastop nakazal, kakšna je njena forma za olimpijske igre v Tokiu.