Ste se vprašali, kako zgleda meni Primoža Rogliča?

Jutro



Rogličev dan se začne z zajtrkom, kjer je poudarek na ogljikovih hidratih, ki zagotovijo, da ima do začetka etape dovolj energije. Zajtrk mora vsebovati čim manj maščob, beljakovin in vlaknin, saj pri ekipi želijo, da je zajtrk lahek. To je pomembno, saj tako telo energijo porablja med dirko in ne za prebavo težkega zajtrka, pa tudi zato, ker mora biti prebavljen do začetka dirke.



Med samo dirko

Kolesarji morajo zaužiti približno 90 gramov ogljikovih hidratov na uro med preizkušnjo, a ne naenkrat, zato imajo ekipe vedno ob progi za svoje kolesarje na voljo manjše "grižljaje", banano ali energijsko tablico. "Na začetku etape smo osredotočeni na hrano, ki ima visoko vsebnost ogljikovih hidratov, proti koncu pa se odločamo za tekočine. Naši tekmovalci postanejo utrujeni, njihov utrip je izjemno visok, zato so tekočine priročnejše," je povedala nutricionistka ekipe Nancy van der Burg. Tekočina je prav tako zelo pomembna, ekipa Jumbo-Visma namreč poskrbi, da njihovi kolesarji spijejo vsaj pol litra tekočine na uro.