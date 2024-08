Stefan Kraft nadaljuje dominanco, le dva Slovenca do točk v Courchevelu

Najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft je dobil prvo tekmo poletne sezone, veliko nagrado v Courchevelu. Avstrijec je slavil zanesljivo zmago pred domačinom Valentinom Foubertom in Italijanom Alexom Insamom. Do točk sta prišla le dva Slovenca: Žiga Jelar in Žak Mogel.