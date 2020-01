Stefanos Tsitsipas v jezi uničil lopar in poškodoval očeta

Ko gre za jezo in temperament, bi prej pričakovali, da bo v dvoboju Stefanosa Tsitsipasa in Nicky Kyrgiosa živce izgubil Avstralec, ki je znan po svojih izpadih, a je bil tokrat v ospredju Grk. Po izgubljeni podaljšani igri v prvem nizu je Stefanos jezen prišel do klopi in dvakrat udaril z loparjem, da ga je uničil. Ob drugem udarcu je nehote v roko zadel tudi svojega očeta (in trenerja) Apostolosa, ki je sedel na klopi ob igrišču. Oče se je le začudeno prijel za roko, brez besed zapustil klop in odšel na tribuno. Ob incidentu je na rob tribune prišla tudi njegova mama Julia, nekdanja teniška igralka, ki je gledala dvoboj in sinu povedala nekaj "krepkih".

Šesti igralec na lestvici ATP, 21-letni Stefanos, je po dvoboju dejal: "Zgodilo se je po nesreči. Nisem hotel, da bi se to zgodilo in takoj sem pozabil na vse skupaj. Izgubil sem kontrolo, žal mi je." Grški igralec je dvobj izgubil z 2:1 v nizih (vsi trije so bili odločeni v podaljšani igri), na koncu pa se še pošalil:"Morda bom moral tri dni ostati v sobi, ker mi bo oče naložil kazen."Oče dogajanja ni komentiral...