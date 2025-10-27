Svetli način
Stekla prodaja vstopnic za EP 2026 v futsalu

Ljubljana, 27. 10. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Slovenija bo skupaj z Latvijo in Litvo med 21. januarjem in 7. februarjem gostila evropsko prvenstvo v futsalu, kjer bo ob slovenski vrsti tekmovalo še 15 najboljših reprezentanc stare celine. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), se je danes začela prodaja vstopnic za EP 2026.

UEFA Futsal Euro 2026
UEFA Futsal Euro 2026 FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija je leta 2018 že gostila evropsko prvenstvo, tokrat pa bodo navijači v Stožicah in Tivoliju lahko spremljali boj za mesto na prestolu Evrope. Vstopnice za tekme skupinskega dela in izločilne boje, ki bodo tudi v Ljubljani, so že naprodaj. Cena dnevne vstopnice, ki vključuje ogled obeh tekem na posamezni dan, znaša 20 evrov za prvo in 15 evrov za drugo kategorijo, vstop za otroke do dopolnjenega 14. leta je brezplačen, vendar je zanje obvezno spremstvo odrasle osebe in vstopnica z navedenim sedežem, so zapisali pri NZS.

Na voljo je tudi ponudba za VIP s postrežbo hrane in pijače ter udobnejšim spremljanjem tekem, cena posameznega sedišča znaša 100 evrov. Slovenija bo na EP igrala v skupini C skupaj z Belorusijo, Španijo in Belgijo. V Ljubljani bo igrala tudi skupina D, v kateri so Italija, Madžarska, Poljska in branilka naslova Portugalska.

Futsal SLO vs HRV
Futsal SLO vs HRV FOTO: Luka Kotnik

V Rigi bodo v skupini A Latvija, Hrvaška, Gruzija in Francija, v Kaunasu v skupini B pa Litva, Armenija, Češka in Ukrajina. Slovenija bo na EP igrala osmič, prvenstvo bo potekalo v dvoranah Stožice in Tivoli. Doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.

Futsal Evropsko prvenstvo 2026 NZS
