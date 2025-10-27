Stekla prodaja vstopnic za EP 2026 v futsalu

Slovenija je leta 2018 že gostila evropsko prvenstvo, tokrat pa bodo navijači v Stožicah in Tivoliju lahko spremljali boj za mesto na prestolu Evrope. Vstopnice za tekme skupinskega dela in izločilne boje, ki bodo tudi v Ljubljani, so že naprodaj. Cena dnevne vstopnice, ki vključuje ogled obeh tekem na posamezni dan, znaša 20 evrov za prvo in 15 evrov za drugo kategorijo, vstop za otroke do dopolnjenega 14. leta je brezplačen, vendar je zanje obvezno spremstvo odrasle osebe in vstopnica z navedenim sedežem, so zapisali pri NZS.

Na voljo je tudi ponudba za VIP s postrežbo hrane in pijače ter udobnejšim spremljanjem tekem, cena posameznega sedišča znaša 100 evrov. Slovenija bo na EP igrala v skupini C skupaj z Belorusijo, Španijo in Belgijo. V Ljubljani bo igrala tudi skupina D, v kateri so Italija, Madžarska, Poljska in branilka naslova Portugalska.