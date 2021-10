Stevens v Budimpešti zmagal, Fainova druga

V skoraj identični konkurenci kot pred tednom dni se je Peter John Stevens po dolgem času na velikem tekmovanju dokopal do zmage. V finalu je bil tri stotinke sekunde hitrejši od Nizozemca Arna Kamminge in 19 od nekdanjega sotekmovalca na treningih, Nemca Floriana Schwingenschlögla .

Kot pravi, ga veseli, da je iz tekme v tekmo hitrejši, malenkost slabši nastop v četrtek pa je pripisal dolgi poti v sredo v Budimpešto, ki je trajala skoraj pet ur. "Bolje bi bilo, če bi šli na Madžarsko neposredno iz Berlina. A to je za naslednjič. Tukaj sem vesel, da sem premagal Nizozemca Kammingo, ki je v Nemčiji zmagal na vseh treh tekmah v prsnem slogu, včeraj na 100 m prsno, danes pa je bila zmaga moja," je še dejal Stevens, ki ga čakata še svetovna pokala v Dohi in Kazanu, nato pa evropsko prvenstvo, na katerem naj bi bila pripravljenost najboljša.

"Fino je biti spet na vrhu in tekmuješ pač zato, da zmagaš. Vesel pa sem, da že treniram na takem nivoju. Po poškodbi se je bilo težko vrniti. Kasneje nas je vse prizadela pandemija covida-19, ni bilo tekmovanj in priložnosti za dokazovanje, zato je ta zmaga še slajša," je neposredno po tekmi v madžarski prestolnici povedal Stevens.

"V enem tednu kakšne bistvene razlike v plavanju seveda ni. Izid je podoben kot v Berlinu, čeprav sem začela malo hitreje. Še vedno pa mi manjka nekaj hitrosti, da bi si na prvih 100 metrih priplavala še boljši čas. Ko bom imela to, je dosegljiv tudi izid 1:53. V finalu je bila podobno kot v Berlinu Avstralka pač malo hitrejša," je po novih stopničkah v svetovnem pokalu za STA povedala Fainova.

Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde je na 100 m prsno z 1:07,81 osvojila sedmo mesto, še bolj spodbuden pa je njen kvalifikacijski dosežek, ko je bila še pol sekunde hitrejša.

"To je moj prvi nastop po dolgem času in nisem vedela, kaj pričakovati. Na 200 m prsno mi v četrtek ni šlo, danes pa je bil zavesljaj že precej boljši. Tudi na tekmi je ostalo kar nekaj rezerve, saj sem v finalu sicer nastopila dobro, a začela prepočasi," je prvi nastop po maju in skoraj petih mesecih opisala izkušena reprezentantka.

Še enkrat je zelo dobro nastopil 18-letni Sašo Boškan iz Triglava in na 50 m hrbtno z novim osebnim rekordom 25,05 zasedel 12. mesto.

Plavalec Olimpije Jaka Pušnik je osebni rekord dosegel na 200 m delfin in bil z 2:01,67 11., na 100 m prosto – v tej disciplini je bil Boškan 29. – je osvojil 38. mesto. Nika Fain je bila na 50 m delfin 26.