Stevens v finalu na 50 metrov prsno

Peter John Stevens, v tej disciplini je na SP v finalu plaval tudi lani v Fukuoki, je polfinale odplaval v 27,04 sekunde in dosegel sedmi izid. Dopoldan je bil s 26,79 še 25 stotink sekunde hitrejši, popoldan pa je predvsem s prihodom v cilj izgubil nekaj dragocenih stotink. "Finale imamo in s tem sem zelo zadovoljen. Svoj cilj sem dosegel, prišel sem do konca in jutri bo samo še zabava. To je borba in videli bomo, kdo bo prvi in kdo bo osmi. Ti izidi danes ne povedo ničesar. Vem, da sem bil popoldan hitrejši na startu, malo pa sem zdrsel v cilj in se že ustrašil, da sem izpadel. Imel sem nekaj sreče in moram potrkati. Jutri bodo znani vsi odgovori," je po tekmi povedal Stevens. Najhitrejši je bil s 26,41 Avstralec Sam Williamson, Italijan Nicolo Martinenghi je dosegel izid 26,65, tretji Američan Nic Fink, tudi novi svetovni prvak na 100 m prsno, pa je s 26,77 že dosegel izid, ki je tudi v Stevensovem dometu. Ob vrnitvi na velika tekmovanja se je s četrtim dosežkom 26,85 v finale uvrstil tudi svetovni rekorder, Britanec Adam Peaty, ki je že v ponedeljek osvojil bron na dvakrat daljši razdalji.