Številka 1 ženskega tenisa odpovedala nastop v New Yorku

Ashleigh Barty je za avstralsko agencijo AAP dejala, da se ne počuti dobro potovati na drug konec sveta med koronavirusno pandemijo.

"Moja ekipa in jaz smo se odločili, da ne bomo odpotovali v ZDA, saj menimo, da je tveganje preveliko. Zelo rada nastopam v New Yorku, zato je bila to zame težka odločitev, vendar je tveganje, povezano s covidom-19, po mojem mnenju preveliko. Ne počutim se dobro, da bi svojo ekipo izpostavljala temu," je v izjavi zapisala najboljša teniška igralka sveta.

Glede Roland Garrosa in evropskih turnirjih WTA odločitev 'v naslednjih tednih'

Bartyjeva je za zdaj največje ime tenisa, ki je odpovedalo nastop na turnirju za veliki slam v New Yorku. Ta bo od 31. avgusta do 13. septembra. Zmagovalka zadnjega odprtega prvenstva Francije je dejala, da še razmišlja o tem, ali bo nastopala na turnirjih v Evropi ali ne. Turnirji na stari celini, med njimi tudi Roland Garros, so na sporedu konec septembra in oktobra.

"Odločitev o nastopu na OP Francije in evropskih turnirjih WTA bom sprejela v naslednjih tednih," je poudarila Bartyjeva.

Številni drugi igralci so izrazili skrb nad potovanjem v ZDA, državo, ki jo je med vsemi najbolj prizadela koronavirusna pandemija. Ta teden je druga igralka z računalniške lestvice WTA Simona Halep zaradi pravil karantene odpovedala bližnji turnir v Palermu, s katerim se bo 3. avgusta začela sezona WTA. Bržkone Romunka prav tako ne bo odpotovala v New York.