Drugi športi

Številne napake Krimovke stale novega poraza

18. 01. 2026

Avtor:
A.V. STA
Krim Mercator – Sola

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 10. krogu Lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti z 20:26 (9:12). Ljubljančanke že v soboto čaka novo gostovanje, in sicer pri Ferencvarošu.

Krimovke so konec oktobra ekipo iz Bukarešte na prvi medsebojni tekmi v sezoni doma premagale za štiri zadetke. Tokrat so imele priložnost za kaj več kot nov poraz, a je bilo preveč napak in zapravljenih strelov, kar je domačim omogočilo relativno varno prednost šestih golov že v 48. minuti, sedmih pa v 52. Krim je po sedmem porazu ostal pri petih točkah in predzadnjem mestu v skupini B, Bukarešta pa jih ima sedem več.

Krimovke so tekmo obetavno začele z vodstvom 2:0, toda domača ekipa je hitro vzpostavila ravnotežje in prešla v vodstvo po treh zaporednih golih. Sledilo je obdobje igre s kar številnimi napakami in zgrešenimi streli na obeh straneh, pri vodstvu gostiteljic s 7:5 pa je strateg ljubljanske zasedbe Žiga Novak igralke poklical na minutni posvet.

Tamara Horaček (št. 22) je bila ob Ani Abini s štirimi zadetki najboljša strelka pri krimovkah.
Tamara Horaček (št. 22) je bila ob Ani Abini s štirimi zadetki najboljša strelka pri krimovkah.
FOTO: Damjan Žibert

Po njem so slovenske prvakinje izenačile na 7:7, sledil pa je nov niz zapravljenih priložnosti obeh zasedb, pri čemer pa so bile za malenkost le malce bolj zbrane domače igralke, ki so do konca polčasa prednost povečale na 12:9.

Takoj po začetku drugega dela so domačinke prednost še povečale, za nameček pa dobile še dvominutno izključitev, kar so Romunke izkoristile in pobegnile na +5. Toda Krim je takoj zatem izkoristil svojo številčno prednost ter se tudi s pomočjo obramb Maje Vojnović (skupaj 11 obramb) približal na 14:12.

Maja Vojnović je v vratih Krima zbrala 11 obramb.
Maja Vojnović je v vratih Krima zbrala 11 obramb.
FOTO: Profimedia

Čeprav so znova imele svoje priložnosti tudi za priti še bližje tekmicam, jim tega ob slabši učinkovitosti ni uspelo udejanjiti, namesto tega pa je Bukarešta v 47. minuti spet povedla za pet golov. Novak je znova posegel po minuti odmora, toda po njej so gostiteljice prvič pobegnile za šest (19:13) in v 52. minuti tudi za sedem golov (22:15), tako da je bil zmagovalec odločen.

Pri domačih sta po šestkrat zadeli Djurdjina Jauković in Elizabeth Omoregie, pri Krimu pa sta po štiri gole dosegli Ana Abina in Tamara Horaček, a zadeli le štiri od desetih metov.

Liga prvakinj, skupina B, 10. krog, izidi:
Sola - Odense 25:40 (14:20)

Brest - Ikast 35:37 (17:17)
(Ana Gros ni igrala za Brest).

Bukarešta - Krim OTP Group Mercator 26:20 (12:9)
(Elizabeth Omoregie 6 golov za Bukarešto).

rokomet liga prvakinj csm bukarešta krim mercator
Anion6anion
18. 01. 2026 19.19
Spet slab dan. So imele vse ta rdečo
0 0
Definbahija
18. 01. 2026 18.24
ŽRK Mlinotest Ajdovščina je pa včeraj zmagal v Evropi. To pa ni pomembno al kaj?
0 0
sukar 1
18. 01. 2026 18.16
a ta klub še živi....uauu
+1
1 0
Drago 123
18. 01. 2026 17.05
Nič od nič to je životarjenje v lp
+3
3 0
inside1
18. 01. 2026 16.55
S temle kar kažejo od igre ne more drugo biti kot poraz. Same napake, napada praktično ni, redko kaj na krila, vse na silo po sredini. Horaček čisto razglašena. Mlade kažejo neko energijo, nekega hudega plamena pa v ekipi ni, verjetno vejo da so podenj v ligi.
0 0
dark Cat
18. 01. 2026 16.13
Zoki pere dnar v tem klubu....sam zarad tega se obstaja. Druzga tk in tk ni nic od njega. Pa tolk vsako leto pred začetkom visok letajo.....
+5
5 0
