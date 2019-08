Številni sprejemi: prestolnica se bo poklonila šampionki Janji Garnbret

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju na Japonskem je bilo za Slovenijo najuspešnejše do zdaj. Prvo kolajno na članskih prvenstvih si je s srebrom v težavnosti priplezala 19-letna Golničanka Mia Krampl. Prvo ime slovenske ekipe jeJanja Garnbret, edina v zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. V Hachiojiju se je pri svojih 20 letih najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji. S skupno šestimi zlatimi odličji je najuspešnejša udeleženka svetovnih prvenstev med ženskami z največ zmagami, poleg njih ima še eno srebrno kolajno. Na Japonskem pa si je kot prva in za zdaj edina Slovenka priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Postavila je tudi novi slovenski ženski rekord v hitrosti.