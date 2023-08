Štiri kolajne za gluhe atlete

Za gluhimi slovenskimi atleti na evropskem prvenstvu na Poljskem je izjemen dan. Osvojili so kar štiri kolajne. Zlate se je v mnogoboju veselila 20-letna Brežičanka Leja Glojnarič, ki je konkurenco pokorila z novim svetovnim rekordom (5085 točk). Slovensko slavje je s tretjim mestom dopolnila 23-letna Radovljičanka Iris Breganski (4307 točk). Leja Glojnarič je že popoldan s časom 14.71 prišla do srebrne kolajne v teku na 100 metrov na visokih ovirah. Do odličja pa je prišel tudi tekač, 29-letni Velenjčan Tadej Enci, ki je bil s časom 49.73 bronast v teku na 400 metrov. Enci je bil bronast na 400 metrov na evropskem prvenstvu leta 2015, ko je evropsko prvenstvo prav tako potekalo na Poljskem.



Prvenstva na Poljskem pa za Slovence še ni konec. Leja Glojnarič bo do sobote tekmovala še v skoku v daljino in skoku v višino. Tadej Enci bo tekel na 400 metrov z ovirami, Iris Breganski pa se bo preizkusila v skoku v daljino, skoku v višino in teku na 200 metrov.