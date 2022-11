Štiri Slovenke med kandidatkami za najboljšo postavo EP

V soboto žreb kvalifikacij za ženski SP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki je v minuli tednih s svojimi predstavami navduševala slovenske ljubitelje športa, se bo v soboto, kot poroča uradna spletna stran RZS, že obrnila novim izzivom naproti. V medijskem centru dvorane Stožice bo namreč potekal žreb parov kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo leta 2023 gostile Danska, Norveška in Švedska. Slovenske rokometašice bodo v ples kroglic vstopile kot nosilke žreba. Poleg njih bo v enaki vlogi nastopalo še devet reprezentanc - Hrvaška, Španija, Nemčija, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija in Švica -, ki se bodo na letošnjem evropskem prvenstvu zvrstile od 7. do 16. mesta. Z njimi se tako Slovenke v kvalifikacijah ne bodo mogle pomeriti. Možne tekmice izbrank Dragana Adžića so posajene v drugi boben. To so Češka, Avstrija, Slovaška, Islandija, Turčija, Ukrajina, Portugalska, Grčija, Italija in Kosovo.

Prve kvalifikacijske tekme bodo na sporedu 7. ali 8. aprila, povratne pa štiri dni za tem. Gostiteljice prve tekme bo odločil žreb.