Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Štiri slovenske kandidature za ekipo leta

Ljubljana, 17. 06. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Črna Gora

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar štiri slovenska imena - Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeth Omoregie.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domen Makuc in Elizabeth Omoregie se za mesto v idealni ekipi potegujeta v konkurenci srednjih zunanjih, Blaž Janc kot desni zunanji, Borut Mačkovšek pa v kategoriji obrambnih igralcev. Glasovanje v mobilni aplikaciji Home of Handball se bo zaključilo to nedeljo ob polnoči. Aplikacija in registracija vanjo sta brezplačni.

Preberi še Krimovke v elitni deseterici klubov, ki imajo zagotovljeno Ligo prvakinj

Za Blažem Jancem in Domnom Makucem je izjemna sezona. V dresu Barce sta osvojila rekordnih sedem lovorik. Piko na i sta postavila minuli vikend, ko je katalonski klub osvojil naslov v Ligi prvakov. Makuc je bil na koncu kot prvi Slovenec izbran tudi za najkoristnejšega posameznika (MVP) zaključnega turnirja. Oba sta bila ob tem med najpomembnejšimi posamezniki slovenske reprezentance, ki se je na evropskem prvenstvu vse do konca zadnje tekme drugega dela borila za polfinalno vstopnico, z njo pa sta se kvalificirala tudi na januarsko svetovno prvenstvo v Nemčiji.

Blaž Janc
Blaž Janc
FOTO: AP

Veliko slovensko srce je, kot še poroča uradna spletna stran RZS, januarja znova pokazal Mačkovšek. S selektorjem Urošem Zormanom sta bila dogovorjena, da letošnje tekmovanje izpusti, a da bo vseeno na voljo, če se zgodijo kakšne nepredvidene nevšečnosti. Po številnih odpovedih zaradi poškodb se je nemudoma odzval in ekipi pomagal v borbi med evropsko elito. V klubskem okolju je član Pick Szegeda, s katerim je na madžarskem osvojil naslov podprvaka, v Ligi prvakov pa z njim obstal v četrtfinalu. Z borbenostjo in neprebojnostjo je znova dokazal, da je strah in trepet nasprotnih napadalcev.

Omoregie, ki je reprezentančno slovo napovedala po nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, je bila v tej sezoni zadnjič članica romunske zasedbe CSM Bukarešta. V Ligi prvakinj je z njo osvojila bronasto medaljo, velik del zaslug za odličje pa gre pripisati ravno slovenski srednji zunanji igralki, ki je bila v malem finalu prvo ime romunske ekipe.

Preberi še To pa je priznanje: Slovenija bo gostila Kongres EHF in EP do 20 let

Za EHF so seznam nominiranih rokometašev in rokometašic pripravili član EHF hiše slavnih in nekdanji slovenski kapetan Vid Kavtičnik, norveški trener Bent Dahl in dva predstavnika EHF. V moški konkurenci ima svoje predstavnike 15 držav, v ženski pa 16.

Ana Gros
Ana Gros
FOTO: Luka Kotnik

Izbor je bil prvič izveden za sezono 2022/23. Tedaj je bila Ana Gros izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko, kar je edina tovrstna nagrada za slovenske igralce in igralke. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov štirih rokometnih deležnikov – navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. K skupni oceni bo vsak prispeval četrtino glasov. Rezultate bo EHF objavil v torek, 23., in sredo, 24. junija, opoldne.

rokomet ekipa leta

Serena Williams v Wimbledonu skupaj s sestro Venus

24ur.com Štirje slovenski rokometaši kandidati za idealno postavo EP
24ur.com Štiri Slovenke med kandidatkami za najboljšo postavo EP
24ur.com Pri EHF prepoznali borbenost Slovenk: Tri so med kandidatkami za naj postavo EP
24ur.com To je naslednjih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent
24ur.com Finalisti šova Slovenija ima talent se pripravljajo na konec letošnje sezone
24ur.com Kdo bo postal novi talent Slovenije?
24ur.com Štiri slovenske posadke na EP
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
Dnevni horoskop: Biki bodo uspešni, raki poslušajo svojo intuicijo
Dnevni horoskop: Biki bodo uspešni, raki poslušajo svojo intuicijo
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
Sonce in pigmentni madeži: zakaj nastanejo in kako jih lahko preprečite
Sonce in pigmentni madeži: zakaj nastanejo in kako jih lahko preprečite
cekin
Portal
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Ko izkušnje niso več dovolj: Kaj pravzaprav loči uspešnega managerja od izjemnega voditelja?
Ko izkušnje niso več dovolj: Kaj pravzaprav loči uspešnega managerja od izjemnega voditelja?
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
moskisvet
Portal
V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih pa je še vedno enako zaljubljen
Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih pa je še vedno enako zaljubljen
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763