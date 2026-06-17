Štiri slovenske kandidature za ekipo leta

Domen Makuc in Elizabeth Omoregie se za mesto v idealni ekipi potegujeta v konkurenci srednjih zunanjih, Blaž Janc kot desni zunanji, Borut Mačkovšek pa v kategoriji obrambnih igralcev. Glasovanje v mobilni aplikaciji Home of Handball se bo zaključilo to nedeljo ob polnoči. Aplikacija in registracija vanjo sta brezplačni.

Za Blažem Jancem in Domnom Makucem je izjemna sezona. V dresu Barce sta osvojila rekordnih sedem lovorik. Piko na i sta postavila minuli vikend, ko je katalonski klub osvojil naslov v Ligi prvakov. Makuc je bil na koncu kot prvi Slovenec izbran tudi za najkoristnejšega posameznika (MVP) zaključnega turnirja. Oba sta bila ob tem med najpomembnejšimi posamezniki slovenske reprezentance, ki se je na evropskem prvenstvu vse do konca zadnje tekme drugega dela borila za polfinalno vstopnico, z njo pa sta se kvalificirala tudi na januarsko svetovno prvenstvo v Nemčiji.

Veliko slovensko srce je, kot še poroča uradna spletna stran RZS, januarja znova pokazal Mačkovšek. S selektorjem Urošem Zormanom sta bila dogovorjena, da letošnje tekmovanje izpusti, a da bo vseeno na voljo, če se zgodijo kakšne nepredvidene nevšečnosti. Po številnih odpovedih zaradi poškodb se je nemudoma odzval in ekipi pomagal v borbi med evropsko elito. V klubskem okolju je član Pick Szegeda, s katerim je na madžarskem osvojil naslov podprvaka, v Ligi prvakov pa z njim obstal v četrtfinalu. Z borbenostjo in neprebojnostjo je znova dokazal, da je strah in trepet nasprotnih napadalcev.

Omoregie, ki je reprezentančno slovo napovedala po nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, je bila v tej sezoni zadnjič članica romunske zasedbe CSM Bukarešta. V Ligi prvakinj je z njo osvojila bronasto medaljo, velik del zaslug za odličje pa gre pripisati ravno slovenski srednji zunanji igralki, ki je bila v malem finalu prvo ime romunske ekipe.