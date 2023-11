Štiri tekme brez zmage: Verjamem, da se bomo kmalu izvlekli iz trenutne situacije

Prihodnja (in hkrati zadnja evropska tekma v tem koledarskem letu) bo obenem tudi priložnost za popravni izpit. Ljubljančanke se od EHF Lige prvakinj v letu 2023 želijo posloviti z zmago. "V nedeljo je končni rezultat pokazal, da smo imeli slabo realizacijo v napadu, naredili smo preveč tehničnih napak. Tekmo je odločilo hitro vračanje. Tega se zavedamo in mislim, da smo se na povratno srečanje bolje pripraviti. Verjamem, da se bomo izvlekli iz trenutne situacije in se kmalu vrnili v stare tirnice," pred nedeljskim dvobojem v Metzu sporoča strateg Krima Mercatorja Dragan Adžić, ki ima s kadrom kar nekaj težav. Na dlani je, da Ljubljančanke v Franciji ne bodo nastopile v kompletni zasedbi. "Tamara Mavsar je bila bolna na dan prve tekme z Metzom in še vedno ni z nami, Tanja Brnović in Tjaša Stanko trenirata te dni, danes pa je manjkala Aleksandra Rosjak in upam, da bo tudi Tamara trenirala z nami jutri in tudi potovala v Francijo."