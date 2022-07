Štirikratni olimpijski prvak Mo Farah razkril pravo identiteto

"Gre za skrivnost, ki jo nosim v sebi vse od otroštva," je za BBC dejal Mo Farah. Zdaj 39-letni zvezdnik iz Somalije je izjavil, da se je rodil kot Husein Abdi Kahin v regiji, ki je od takrat postala večinoma neodvisna kot Somaliland.

V nasprotju s tem, kar je prej trdil, da je v Veliko Britanijo prišel skupaj s starši kot begunec iz Somalije, je Farah razkril, da njegovi starši nikoli niso živeli v Združenem kraljestvu. Njegov oče je umrl v državljanski vojni, ko je imel Farah štiri leta, ločen je bil tudi od matere. Pri devetih letih je iz Džibutija končno prišel v Združeno kraljestvo. Na Otok ga je pripeljala ženska, ki je prej nikoli ni srečal, v Veliki Britaniji pa je moral nato paziti druge otroke.

"V Združeno kraljestvo so me nezakonito pripeljali pod imenom drugega otroka Mohameda Faraha," je dejal vrhunski športnik in pojasnil, da je bil prisiljen delati kot služabnik. Farah je povedal, da so ga za javno razkritje osebne zgodbe navdihnili njegovi lastni otroci. "Družina mi pomeni vse in kot starš svoje otroke učiš, da so pošteni. Toda vedno sem čutil, da imam to veliko skrivnost, da nikoli nisem mogel povedati, kaj se mi je v resnici zgodilo."