Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Štiriletna prepoved nastopanja zaradi pozitivnega dopinškega testa

Lozana, 19. 08. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
1

Ukrajinska skakalka v daljino in v troskoku Marina Beh Romančuk zaradi pozitivnega dopinškega testa štiri leta ne bo smela nastopati. Romančukovi so v odvzetem vzorcu odkrili prisotnost prepovedanega testosterona.

29-letna Ukrajinka je leta 2022 osvojila naslov evropske prvakinje v troskoku, na svetovnem prvenstvu pa je bila leta 2019 srebrna v skoku v daljino, leta 2023 pa v troskoku. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je bila v troskoku 11.

"AIU je zaradi prisotnosti/uporabe prepovedane snovi (testosterona) suspendirala Marino Beh Romančuk (Ukrajina) za štiri leta, od 13. maja 2025 naprej," so zapisali na AIU.

Atletinja je bila 7. decembra 2024 pozitivna na anabolični steroid testosteron. Začasno je bila suspendirana že maja letos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Marina Beh Romančuk doping suspenz skok v daljino troskok atletika
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
19. 08. 2025 19.45
+0
Država z največjo koruptivnostjo in največ dopungiranih športnikov. Sami škandali in oni bi radi postali enakopravni EU člani. Marš
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189