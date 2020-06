Pet članov aktualnih evropskih prvakov okuženih s koronavirusom

Na pripravah so bili pozitivni Marko Podraščanin, Dražen Luburić in trener Igor Žakić, ki so bili v stiku z Aleksandrom Atanasijevićem, ki je že pred dnevi potrdil okužbo, inSrečkom Lisincem, pri kateremu so virus prav tako odkrili. Skupno je tako v reprezentanci Srbije, ki je lani v finalu EP v Parizu premagala prav slovensko izbrano vrsto, (za zdaj) peterica okuženih.