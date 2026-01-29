Štirje slovenski rokometaši kandidati za idealno postavo EP

Za idealno postavo EP lahko navijači glasujejo v mobilni aplikaciji EHF Home of Handball. EHF bo idealno postavo izbrala z glasovanjem po posameznih igralnih mestih, za vsako je po šest kandidatov, ljubitelji rokometa pa lahko glasujejo tudi za najboljšega mladega igralca EP.
Blaž Janc je med kandidati na položaju desnega zunanjega; na EP, ki ga je Slovenija končala po sredini tekmi z Islandijo v drugem delu, je slovenski kapetan na sedmih tekmah dosegel 39 golov, kar ga na lestvici strelcev uvršča na sedmo mesto, četrti je po številu podaj (35).
Srednji zunanji Domen Makuc je po seštevku napadalnega učinka (doseženi zadetki in podeljene podaje) na drugem mestu (78). Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je peti najboljši strelec (48 golov) in sedmi podajalec (30 podaj).
Krožni napadalec Kristjan Horžen je dosegel 30 zadetkov, Borut Mačkovšek, ki se je ekipi pridružil tik pred prvenstvom in v njej zakrpal vrzel zaradi poškodbe Aleksa Vlaha, pa je bil prvi mož osrednje slovenske obrambe in s prekrški prekinil največ napadov tekmecev na dosedanjem delu EP.
Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na EP v prvem delu v Oslu ugnali tekmece iz Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v drugem delu v Malmöju pa so premagali Madžare ter doživeli tri poraze proti Švedom, Hrvatom in Islandcem, EP so končali na osmem mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.