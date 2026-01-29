Naslovnica
Drugi športi

Štirje slovenski rokometaši kandidati za idealno postavo EP

Malmö, 29. 01. 2026 17.00 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Islandija

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatov za idealno postavo evropskega prvenstva, ki poteka na Švedskem, Danskem in Norveškem. Med kandidati so tudi štirje slovenski reprezentanti, Blaž Janc, Domen Makuc, Kristjan Horžen in Borut Mačkovšek, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Za idealno postavo EP lahko navijači glasujejo v mobilni aplikaciji EHF Home of Handball. EHF bo idealno postavo izbrala z glasovanjem po posameznih igralnih mestih, za vsako je po šest kandidatov, ljubitelji rokometa pa lahko glasujejo tudi za najboljšega mladega igralca EP.

Blaž Janc je med kandidati na položaju desnega zunanjega; na EP, ki ga je Slovenija končala po sredini tekmi z Islandijo v drugem delu, je slovenski kapetan na sedmih tekmah dosegel 39 golov, kar ga na lestvici strelcev uvršča na sedmo mesto, četrti je po številu podaj (35).

Blaž Janc
Blaž Janc
FOTO: RZS

Srednji zunanji Domen Makuc je po seštevku napadalnega učinka (doseženi zadetki in podeljene podaje) na drugem mestu (78). Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je peti najboljši strelec (48 golov) in sedmi podajalec (30 podaj).

Domen Makuc
Domen Makuc
FOTO: RZS

Krožni napadalec Kristjan Horžen je dosegel 30 zadetkov, Borut Mačkovšek, ki se je ekipi pridružil tik pred prvenstvom in v njej zakrpal vrzel zaradi poškodbe Aleksa Vlaha, pa je bil prvi mož osrednje slovenske obrambe in s prekrški prekinil največ napadov tekmecev na dosedanjem delu EP.

Kristjan Horžen
Kristjan Horžen
FOTO: RZS

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na EP v prvem delu v Oslu ugnali tekmece iz Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v drugem delu v Malmöju pa so premagali Madžare ter doživeli tri poraze proti Švedom, Hrvatom in Islandcem, EP so končali na osmem mestu.

rokomet evropsko prvenstvo idealna postava blaž janc domen makuc kristjan horžen borut mačkovšek
