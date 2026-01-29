Štirje slovenski rokometaši kandidati za idealno postavo EP

Za idealno postavo EP lahko navijači glasujejo v mobilni aplikaciji EHF Home of Handball. EHF bo idealno postavo izbrala z glasovanjem po posameznih igralnih mestih, za vsako je po šest kandidatov, ljubitelji rokometa pa lahko glasujejo tudi za najboljšega mladega igralca EP.

Blaž Janc je med kandidati na položaju desnega zunanjega; na EP, ki ga je Slovenija končala po sredini tekmi z Islandijo v drugem delu, je slovenski kapetan na sedmih tekmah dosegel 39 golov, kar ga na lestvici strelcev uvršča na sedmo mesto, četrti je po številu podaj (35).