Stoch nadaljuje v šampionskem slogu, Lanišek naš najboljši, 12.

Skromen slovenski izkupiček je reševal Peter Prevc , ki je pristal pri 122 in 129 metrih (228,2 točke) in bil 21. ter z drugim skokom prav tako pridobil tri mesta. Prevc je že desetič v sezoni osvojil točke in še vedno napreduje na večni lestvici svetovnega pokala, na kateri je letos že presegel mejo 9000 točk in je med najboljšo deseterico. Ostali Slovenci so bili za nove točke svetovnega pokala in finale prekratki že v prvem nastopu. Tilen Bartol je pristal pri 131 metrih in bil 34., Cene Prevc pa je s skokom 122,5 metra končal kot 37.

Žiga Jelar je bil 39. in skočil 121 metrov, Domen Prevc pa je s 148 metri še vedno rekorder skakalnice, a je daleč od nekdanje forme. Skok 123,5 metra je pomenil 40. mesto.

"Težka tekma. Z izjemo Anžeta in Petra, ki sta predvsem v finalu opravila dva zelo solidna skoka, morda nista imela veliko sreče z vremenskimi pogoji, saj je bila danes kar vetrovna loterija, za druge štiri fante težko rečem, da so imeli smolo. Bolj kot to, so opravili slabše skoke in imamo nekaj stvari, ki jih moramo popraviti do jutri. Mislim pa, da so v enem dnevu sposobni narediti korak naprej," je po tekmi povedal glavni trener Robert Hrgota.

Po prvi seriji je vodil Poljak Dawid Kubacki, ki pa v finalu ni zdržal pritiska in je zdrsnil na sedmo mesto. To je za 39. zmago v karieri, s čimer se je izenačil s slovitim rojakom Adamom Malyszem, in tretjo v sezoni izkoristil Kamil Stoch.