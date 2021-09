Stoodstoten slovenski dan v Portorožu

Nika Radišić in njena partnerica sta bili boljši od Rutuje Bhosale iz Indije in Britanke Emily Webley-Smith s 6:4, 6:4, Klepačeva in Zidanškova pa sta premagali švicarsko-francoski par Susan Bandecchi/Lucrezia Stefanini s 7:5 in 6:4.

Slovenski favoritinji sta šele tretjič igrali skupaj. Če sta v prvem krogu komaj izvlekli zmago v tretjem nizu, sta tokrat pokazali malce več uigranosti, vseeno pa sta po dvoboju priznali, da ju čaka še precej skupnih treningov. "Vidi se, da se še loviva, a pomembno je, da sva zmagali. Vsak dvoboj je pomemben," je dejala Klepačeva.

Napredovanje v četrtfinale – čeprav ni stopila na igrišče – si je v sredo prislužila tudi Tamara Zidanšek, sicer peta nosilka, a hkrati najvišje uvrščena igralka ta teden na turnirju z nagradnim skladom 235.000 dolarjev, saj je njena tekmica v osmini finala, Angelina Kalinina iz Ukrajine, predala dvoboj zaradi poškodbe prsta na nogi.

"Glede na to, da se nam približuje poslabšanje vremena, je vsak dan pomemben, saj se lahko zgodi, da bom morala v enem dnevu dvakrat na teren. Četrtek bom izkoristila za odmor in trening," je po dvoboju dvojic dejala Zidanškova.

V četrtek bosta tako v Portorožu nastopili le dve slovenski igralki. Nika Radišić se bo v dvojicah v zadnjem dvoboju na osrednjem igrišču srečala z drugima nosilkama, Aleksandro Krunić iz Srbije in Nizozemko Lesley Pattinama Kerkhove, Kaja Juvan pa se bo s Srbkinjo Krunićevo srečala v drugem krogu med posameznicami, predvidoma okoli 15. ure.