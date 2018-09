Strasti so se umirile: Kovač za zdaj ostaja na klopi slovenske reprezentance

Slovenski odbojkarji so po drugem delu končali nastope na svetovnem prvenstvu v Italiji. Ob svojem prvencu na SP so ugnali Dominikansko republiko, Japonsko, dvakrat Belgijo, a izgubili proti Argentini, Italiji, Braziliji in Avstraliji.

"Selektor ima še eno leto pogodbo z možnostjo podaljšanja, če se uvrstimo na olimpijske igre, ali bo ostal ali ne, pa bo treba še doreči. Prihodnji teden nas čaka seja predsedstva in seja strokovnega sveta, na obeh bomo poskušali oceniti trenutno stanje in na podlagi teh ocen ukrepali. Sam zaenkrat stojim ravno, se bom pa moral v naslednjih tednih tudi jaz nagniti," je povedal Ropret, ki se s selektorjem po prespanih nočeh še ni srečal niti pogovarjal: "Govorila sva le takoj po zadnji tekmi. Bilo je kar nekaj težkih besed. Recimo, da jih razumemo v kontekstu zadnje tekme, je pa pred nami obdobje, ko se bomo morali usesti in pogovoriti. Tudi do nas so prišle govorice, da se selektor pogovarja z nekaterimi drugimi reprezentancami, a to so govorice, zaenkrat nam jih sam ni potrdil."

Ropret svetovno prvenstvo ocenjuje kot večina drugih strokovnjakov. Meni, da se je prvenstvo končalo nekoliko prej, kot so želeli. "V mojih očeh gre ta ocena v dve smeri. Z rezultatskega vidika delitve devetega mesta ne moremo oceniti kot neuspeh, zagotovo je to spoštovanja vreden dosežek, še posebej, ker smo na prvenstvu nastopili prvič. Težko ga bo ponavljati. Druga stvar pa je naša igra, lahko se strinjam, da na vseh tekmah ni bila takšna, kot smo si jo želeli in kot vemo, da so jo fantje sposobni."