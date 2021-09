Strelska paraolimpijska ekipa prispela domov

" Prekrasen občutek je, ko se športniki vračamo s tekmovanj, še posebej, ko se vrnemo domov z največjega tekmovanja in ko ekipi uspe, da se vrne z medaljo, " je ob prihodu v domovino izpostavil Gorazd Tiršek , ki je v Tokiu z zračno puško osvojil srebrno in bronasto odličje ter bil tako najuspešnejši slovenski udeleženec paraolimpijskih iger. Na letališču ga je pozno zvečer pričakala skupina sokrajanov iz Gornjega Grada, ki je prepričana, da to nista zadnji Tirškovi medalji. " Danes smo veseli, danes smo zmagovalci, upajmo, da bo tudi jutri tako," je na to odgovoril Tiršek, ki je na treh paraolimpijskih igrah skupaj osvojil že štiri medalje. Ob tem je pojasnil, da je za vrhunsko formo in najboljše rezultate športnika potrebnega veliko dela in odrekanja, prizanesti pa mu morajo tudi poškodbe. Tokratne igre so bile po njegovem povsem drugačne od prejšnjih. "Kot vsi vemo, je 'korona' svet postavila na glavo. Tako se je zgodilo tudi v športu. Bilo je zelo veliko omejitev, " je navedel Tiršek in posebej izpostavil visoko raven discipline. " To smo sicer morali imeti športniki že prej v sebi, da smo v teh nemogočih časih sploh lahko dobro trenirali in se pripravljali na paraolimpijske igre ," je pojasnil. Nenavadno za igre, ki so sicer simbol druženja in srečevanja, je bilo tudi ohranjanje razdalje oziroma ustvarjanje mehurčkov. " Kljub temu smo držali odlično energijo in dobro počutje, kar je ključno za doseganje vrhunskih rezultatov. Zato gre zahvala ob osvojitvi teh medalj celotni ekipi, ki je zastopala Slovenijo v Tokiu ," je poudaril Tiršek.

Da je bilo vzdušje glede na omejitve zelo dobro, je potrdil tudi Tirškov sotekmovalec Franc Pinter, za katerega so bile tokratne paraolimpijske igre že osme. "Japonci so zelo prijazni in na vsakem koraku te spodbujajo," je strnil svoje vtise iz Tokia. Na igrah so od Slovencev poleg obeh strelcev nastopali še plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, atlet Henrik Plank, kolesar Anej Doplihar, lokostrelec Dejan Fabčič in namiznoteniški igralec Luka Trtnik. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite Damijan Lazar je povedal, da so z igrami zelo zadovoljni. "Predvsem smo zadovoljni, da so izkušeni športniki dosegli nekako pričakovane rezultate, mlajši pa debitirali in s solidnimi dosežki napovedali svoj razvoj in prihodnost," je ocenil. "Za nas so paraolimpijske igre pomembne tudi zato, da se pojavljamo v medijih in več mladih invalidov privabimo, da se vključujejo v športne dejavnosti," je še poudaril Lazar, ki je zadovoljen, da so v zadnjih dneh prejeli kar nekaj klicev staršev, ki si želijo svoje invalidne otroke vključiti v šport. "Šport je del življenja in vsi vemo, kako zelo pomembno je, da smo v življenju 'fit', aktivni in zdravi," je izpostavil Tiršek ter dodal, da šport pripomore k temu, da se človek dobro počuti, si gradi samozavest in ustvarja lepše življenje. Na rekreativni ravni je veliko športnih panog, ki so dosegljive invalidom in jim omogočajo ukvarjanje s športom, je pojasnil ter jih povabil k športnemu udejstvovanju.

Po sprejemu ekipe parastrelcev na Brniku bo krovna organizacija za šport invalidov v sredo v Ljubljani pripravila še sprejem za vse paraolimpijce in njihove ekipe. Na njem bodo strnili vtise s pravkar končanih poletnih iger in obenem že napovedali tudi zimske paraolimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Pekingu.