Strelski reprezentanci uspel sanjski uvod v sezono

Uspeh Žive Dvoršak je dopolnila tri leta mlajša Urška Kuharič. Ormožanka je na nedavni tekmi v Indiji prav tako dosegla svoj najboljši izid na tekmah za svetovni pokal in v kraljevski strelski disciplini zasedla končno šesto mesto. Slovenija je nazadnje imela dva predstavnika v finalu svetovnega pokala pred 15 leti v Münchnu, ko sta se vanj prebila Rajmond Debevecin Robi Markoja.

Strelska zveza Slovenije je po prihodu petčlanske ekspedicije iz Indije – poleg Dvoršakove in Kuharičeve so bile v njej še grosupeljska strelka Klavdija Jerovšekter trenerki Andreja Vlahin Polona Sladič – na strelišču na Dolenjski cesti priredila novinarsko konferenco. Na njej je bila najbolj nasmejana Dvoršakova, ki je sredi prejšnjega tedna v New Delhiju dosegla svojo prvo zmago na tekmah za svetovni pokal ter si tlakovala pot za svoje tretje poletne olimpijske igre po Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, sprejema pa se je udeležil tudi najboljši slovenski strelec vseh časov in nosilec treh olimpijskih odličij, Debevec, ki je pred dvema dnevoma praznoval 58. rojstni dan.

'Sledila sebi in svojemu ritmu'

"To je bila ena od tekem, ko se povsem prepustiš svojim strelskim občutkom in te ne zanima drugo dogajanje na tekmovališču. Tovrstnih trenutkov ne doživiš pogosto na strelišču, na tekmi v New Delhiju pa sem od prvega do zadnjega strela enostavno sledila sebi in svojemu ritmu," je zmago v Indiji podoživela 29-letna Ljubljančanka, ki je bila v finalu razred zase in je imela med tekmo že pet krogov prednosti pred svojimi najbližjimi tekmicami, na koncu pa drugouvrščeno Švicarko Nino Christenugnala za dva kroga.

"V športu ni nič pričakovano. V športu moraš neprestano garati in zmaga ni samo posledica dogajanja v Indiji, temveč njenega trdega dela v zadnjem desetletju,"je na sprejemu uvodoma dejala njena trenerka Sladičeva. "Živa se je v Indijo odpravila s ciljem, da zadrži svoj položaj na mednarodni jakostni lestvici za nastop v Tokiu. Po tem, ko je izpolnila prvi 'mini' cilj in se uvrstila v veliki finale, je v močni konkurenci in proti nekaterim neposrednim tekmicam za nastop na igrah na Japonskem vrhunsko opravila svojo nalogo in bila za to nagrajena z zmago," je še dodala letošnja prejemnica Bloudkove nagrade.

Slovenska strelska reprezentanca bo naslednjo veliko mednarodno preizkušnjo imela med 20. majem in 6. junijem v Osijeku, kjer bo na sporedu evropsko prvenstvo z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico. Pred tem bi najboljše strelce in strelke na svetu moral gostiti Čangvon, Mednarodna strelska zveza (Issf) pa je zaradi slabe zdravstvene slike odpovedala tekmovanje v Južni Koreji.