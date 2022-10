Strmljan: Sanjati ni prepovedano, a Nantes je vrhunski

Mladi, raznovrstni, dobro vodeni – to so rokometaši Celja Pivovarne Laško v tekmovalnem letu 2022/23. A jasno je, iz tekme v tekmo se nasprotniki bolj intenzivno pripravljajo nanje. Če je na ravni Lige prvakov prvi začutil, da jih je potrebno vzeti resno danski Aalborg, klub, ki sanja velike stvari, o čemer pričata tudi zvezdnika moštva Mikkel Hansen in Aron Palmarsson, THW Kiel slovenskih prvakov ni vzel resno. In na igrišču Zlatoroga občutil grenkobo poraza. Ko so na gostovanju pri Barceloni vsi pričakovali, da si bodo aktualni zmagovalci Lige prvakov močno izboljšali razliko v prejetih in doseženih golih, so dolgo čakali na trenutek, da so najboljšemu slovenskemu klubu pošle moči.