Stroga žena Medvedjevu med dvobojem: Ne pretvarjaj se, vsem je vroče!

Pariz, 28. 05. 2026 17.38

Avtor:
Ž.Ž.
Daniil Medvedev

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je svojo pot na odprtem prvenstvu Francije presenetljivo končal že v prvem krogu, zanj je bil usoden Avstralec Adam Walton. Medvedjev se na peščeni podlagi in v visokih temperaturah ni počutil najbolje, do njegovih težav na igrišču pa njegova žena Daria ni imela preveč razumevanja ali sočutja.

Danil Medvedjev se je že od začetka dvoboja mučil z Adamom Waltonom. Že tako mu peščena podlaga ne ustreza najbolj, velik izziv pa mu je predstavljala tudi vročina, nad katero se je pritoževal med dvobojem.

FOTO: Profimedia

Njegovi ženi Darii to ni bilo všeč, kar mu je tudi dala vedeti. "Ne pretvarjaj se. Meni je vroče, vsem je vroče, vsem je težko, obnašaj se normalno!" mu je ostro zabrusila s tribun. "Normalno se bom obnašal, ko mi bo šlo dobro na igrišču," ji je odvrnil šesti nosilec.

V tretjem nizu se je pritožil ženi, ko ga je dobra igra avstralskega nasprotnika povsem vrgla iz tira: "Ali lahko ta človek preneha zadevati prve servise na črto?"

Tudi tokrat pa Daria, ki si ogleda vse tekme svojega moža in se dobro spozna na tenis, ni izkazala razumevanja: "Ne pretiravaj. V zadnji igri ni zadel niti enega prvega servisa. Igraj!"

FOTO: Profimedia

Ženina "spodbuda" Medvedjevu ni pomagala, saj je na koncu Walton slavil s 6:2, 1:6, 6:1 in 6:4 ter že v prvem krogu končal nastope ruskega tenisača na Roland Garrosu.

KOMENTARJI2

B00m
28. 05. 2026 18.52
Ko Hermanova
Sale Ozrenac
28. 05. 2026 18.40
haha. face. tko je treba bit v odnosu da si poves vse
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Ja, Chef!
Kmetija
Sanjski moški
Kotlina
