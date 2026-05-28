Stroga žena Medvedjevu med dvobojem: Ne pretvarjaj se, vsem je vroče!

Danil Medvedjev se je že od začetka dvoboja mučil z Adamom Waltonom . Že tako mu peščena podlaga ne ustreza najbolj, velik izziv pa mu je predstavljala tudi vročina, nad katero se je pritoževal med dvobojem.

Njegovi ženi Darii to ni bilo všeč, kar mu je tudi dala vedeti. "Ne pretvarjaj se. Meni je vroče, vsem je vroče, vsem je težko, obnašaj se normalno!" mu je ostro zabrusila s tribun. "Normalno se bom obnašal, ko mi bo šlo dobro na igrišču," ji je odvrnil šesti nosilec.

V tretjem nizu se je pritožil ženi, ko ga je dobra igra avstralskega nasprotnika povsem vrgla iz tira: "Ali lahko ta človek preneha zadevati prve servise na črto?"

Tudi tokrat pa Daria, ki si ogleda vse tekme svojega moža in se dobro spozna na tenis, ni izkazala razumevanja: "Ne pretiravaj. V zadnji igri ni zadel niti enega prvega servisa. Igraj!"