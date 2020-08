Strogi predpisi: v primeru dveh okužb konec Toura za ekipo

Spletna kolesarska medija VeloNews inWielerflits poročata, da pri ASO niso uvedli tako strogih pravil, da bi po enem pozitivnem testu celotna ekipa morala zapustiti Tour. V tem primeru bo namreč kolesar ali član moštva izoliran od ostalih, moštvo pa se bo lahko pojavilo na startu naslednje etape. "Če bosta najmanj dva predstavnika kazala znake covida-19 ali bosta pozitivna, bo ekipa takoj izključena z dirke po Franciji. Kolesarji ne bodo smeli začeti naslednje etape, akreditacija pa bo prenehala veljati," je zapisano v 18-stranskem dokumentu, kot poroča VeloNews. V dokumentu je zapisano, da izključitve z dirke niso omejene zgolj na pozitivni test, ampak lahko kolesarje doleti tudi brez predhodno opravljenega testa ob kazanju simptomov bolezni. Mobilno zdravniško osebje dirke, odgovorno za primere covida-19, bo na podlagi vsakega posameznega primera presojalo tudi ob blažjih znakih bolezni, obenem pa bodo strogo v veljavi principi bližnjih kontaktov. Potemtakem bodo izključeni tudi tisti, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi. Ni pa zapisano, kako bi slednje vplivalo na ekipo ob enem potrjenem primeru covida-19. Kolesarji bodo testirani pred in med dirko tako pogosto, kot bo to le mogoče, spremljevalno osebje pa med dirko vsaj na oba prosta dneva, torej 7. in 14. septembra.

Organizatorji Toura so se zavezali, da bodo do potankosti upoštevali priporočila medsebojne razdalje tako znotraj ekip kot v interakciji z navijači in mediji. Dirka po Franciji se bo začela v Nici prihodnjo soboto, 29. avgusta, končala pa 20. septembra v Parizu.