Strokovnjak slovenskih korenin toži ameriško ligo NFL

Jon Gruden in njegov odvetnik trdita, da so mu korespondenco pregledovali z namenom, da mu škodijo in ga spravijo ob službo. Oseminpetdesetletni trener je prepričan, da gre za načrtno blatenje in onemogočanje v "sovjetskem stilu". Zaradi vsega tega je izgubil tudi pogodbe s sponzorji in svojo vlogo v video igri NFL.

V NFL odgovarjajo, da so vsi ti očitki popolnoma neutemeljeni in da se jim bo odločno zoperstavili.

V oktobru je več medijev poročalo, da je imel Gruden v obdobju med 2011 in 2018 v svojem dopisovanju prek elektronske pošte večkrat seksistične, rasistične in homofobne pripombe. Vse te novice so mediji izluščili iz sklopa 650.000 elektronskih pošt, ki jih je vodstvo lige zbralo pri preiskavi delovne skupine pri ekipi Washington Football Team.

Gruden, ki je leta 2003 s Tampa Bay Buccaneers osvojil super bowl, je nato zaradi vseh pritiskov odstopil kot trener, čeprav je imel z ekipo desetletno pogodbo.