Štromajer potrdil končni spisek reprezentantov

"V Splitu bodo igrali vratarja Jure Beton in Gašper Žurbi, levo bodo Martin Stele, Jan Justin, Martin Puš in Jaša Lah, desno Matej Nastran, Benjamin Popović, Aleksander Paunović in Vukašin Stefanović, na branilcu sta Aleksander Cerar in Marko Blažić, na centru pa Jaša Kadivec, Matic Rahne in Aljaž Troppan," je povedal Krištof Štromajer, ki je priznal, da je bila odločitev težka in da bi najraje vzel vse igralce, ki so bili na pripravah, toda prostora je le za petnajsterico. "Žal mi je, da ne morem nobenega vzeti s sabo za nagrado. V prvi vrsti bi si to zaslužila Juš Vončina in Enej Potočnik, predvsem zaradi njunega pristopa, odnosa in prizadevnosti, kar je bilo vse na zelo visoko ravni. Na koncu je odtehtalo to, da sem se za potnike odločal po igralnih mestih. Predvsem tu mislim na centre, saj je to v vaterpolu ena najbolj pomembnih pozicij. Menim, da bi bila dva premalo, zato sem dodal Aljaža Troppana, ki je v enem mesecu dokazal, da nanj lahko resno računamo, sploh v primeru kakšnih poškodb ali bolezni. Kadivec je bil pred kratkim bolan, medtem ko ima Rahne še vedno nekaj težav z ramo in v današnjem vaterpolu brez centra ne moreš igrati. Zato sem dodal Troppana. Če bi se priprav udeležil Matija Bernard Čanč, bi šel z nami."

Slovenska reprezentanca je tako mešanica nekaterih izkušenejših igralcev, v prvi vrsti sta tu Nastran in Puš, ki sta edina že igrala na evropskih prvenstvih, in cele vrste mlajših igralcev, ki so prihodnost slovenskega vaterpola. Med izbranci je tudi Vukašin Stefanović, vaterpolist Ljubljane Slovana, ki je v Slovenijo prišel letos iz Kruševca in bil najboljši strelec slovenske lige. V pogovoru za vaterpolo.info je sam izrazil željo, da bi zaigral za slovensko reprezentanco. Vodstvo Zveze vaterpolskih društev Slovenije, vključno s Štromajerjem, je po tej izjavi hitro reagiralo in v teh dneh je Stefanović postal lastnik slovenskega potnega lista.