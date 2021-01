Štuhčeva optimistična pred preizkušnjama v St. Antonu

"Zelo dober trening, zelo dobri pogoji. Trening je bil izziv, z malo svetlobe, zahtevnimi zavoji, in to je tisto, kar moramo vaditi in v čemer moramo napredovati. To so bili dobri trije dnevi,"je bil zadovoljen trener Stefan Abplanalp, so sporočili iz tabora slovenske smukaške šampionke.

Ekipa je v St. Anton pripotovala v torek, v sredo imela prost dan, po prvem ogledu proge pa je Abplanalp poudaril dobro pripravljenost: "Pogoji so odlični, proga je super pripravljena. Za ves vikend je napovedano dobro vreme. Želimo nadgrajevati rezultate iz Val d'Isera." Danes je bil na sporedu prvi od dveh smukaških treningov. Štuhčeva je za najhitrejšima, domačinko Tamaro Tippler in Švicarko Laro Gut-Behrami, zaostala za 1,56 sekunde za 24. čas. "Danes je bil klasičen prvi trening. Uštela sem se glede linije v zgornjem delu in posledično izgubila hitrost. Nekateri deli so bili boljši, a temu je namenjen trening," pravi Mariborčanka.