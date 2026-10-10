Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Nepremagljivi Bulega je že prvak. Bo v Estorilu enako motoviran?

Porto, 10. 10. 2026 10.03 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Superbike VN Češke

Predzadnji dirkaški vikend razreda Superbike v sezoni. Čeprav je prvenstvo odločeno, Nicolo Bulega je pred dnevi v Cremoni dosegel enega največjih uspehov svoje kariere in postal svetovni prvak razreda WorldSBK za sezono 2026, pa bo na prestolih dveh dirkah sezone še zelo zanimivo. VN Portugalske v Estorilu v prenosu na VOYO.

SBK Portugalska
SBK Portugalska
FOTO: VOYO

Nicolo Bulega je na zadnji dirki v Cremoni dosegel enega največjih uspehov svoje kariere in postal svetovni prvak razreda WorldSBK za sezono 2026. Italijan je naslov potrdil na domači dirki na dirkališču Cremona Circuit z ekipo Aruba.it Racing – Ducati. Za Bulego je bil dan poseben tudi zato, ker je naslov osvojil pred domačimi navijači. V sezoni 2026 je bil izjemno uspešen, saj je pred zaključkom sezone zbral že 26 zmag in 30 uvrstitev na stopničke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Cremoni je bil znova v ospredju Bulegov moštveni kolega Iker Lecuona. Španec je bil ves konec tedna izjemno hiter in je po sobotni zmagi dobil tudi današnjo dirko. Bulega je dirko končal na drugem mestu, kar je bilo dovolj, da je dokončno potrdil naslov svetovnega prvaka. 

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Lecuona je že na prvi dirki pokazal odlično formo, ko je v prvi dirki Cremone Bulego premagal za več kot pet sekund. Zmaga je bila zato za Lecuono popoln zaključek odličnega vikenda, medtem ko je bil za Bulego najpomembnejši končni cilj – osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Zgodovinski trenutek za Bulego

Bulega je osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v WorldSBK. To je njegov drugi naslov v svetovnem prvenstvu, saj je leta 2023 postal svetovni prvak v razredu World Supersport. 

Preberi še Bulega v Cremoni postal svetovni prvak, Lecuona zmagovalec dirke

Za italijanskega dirkača je naslov še posebej pomemben, saj ga je osvojil z Ducatijem na domačih tleh. Po koncu sezone se bo Bulega preselil v MotoGP, kjer bo v prihodnji sezoni nastopal za ekipo VR46 Ducati.

VN Portugalske Superbike
VN Portugalske Superbike
FOTO: VOYO
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
superbike

Ledeni zmaji po podaljšku do nove zmage

24ur.com Je bil prestop na KTM za Vinalesa korak v napačno smer?
24ur.com Quartararo: Odločilna prednost v boju za naslov? Takšna vprašanja jemljem kot provokacijo
24ur.com Jerez: ali nas znova čaka epska bitka med M. Marquezom in Bagnaio?
24ur.com Izjemni Razgatlioglu do nove zmage v Estorilu
24ur.com Quartararo zbodel Bagnaio: Kaj boš naredil, ko bo Bastianini hitrejši?
24ur.com Kdaj bo RZS na ravni slovenskega rokometa?
24ur.com Bo Bautista obranil naslov prvaka, ali ga lahko Razgatlioglu preseneti?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009