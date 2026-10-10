Nepremagljivi Bulega je že prvak. Bo v Estorilu enako motoviran?

SBK Portugalska FOTO: VOYO

Nicolo Bulega je na zadnji dirki v Cremoni dosegel enega največjih uspehov svoje kariere in postal svetovni prvak razreda WorldSBK za sezono 2026. Italijan je naslov potrdil na domači dirki na dirkališču Cremona Circuit z ekipo Aruba.it Racing – Ducati. Za Bulego je bil dan poseben tudi zato, ker je naslov osvojil pred domačimi navijači. V sezoni 2026 je bil izjemno uspešen, saj je pred zaključkom sezone zbral že 26 zmag in 30 uvrstitev na stopničke.

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V Cremoni je bil znova v ospredju Bulegov moštveni kolega Iker Lecuona. Španec je bil ves konec tedna izjemno hiter in je po sobotni zmagi dobil tudi današnjo dirko. Bulega je dirko končal na drugem mestu, kar je bilo dovolj, da je dokončno potrdil naslov svetovnega prvaka.

Nicolo Bulega FOTO: Profimedia

Lecuona je že na prvi dirki pokazal odlično formo, ko je v prvi dirki Cremone Bulego premagal za več kot pet sekund. Zmaga je bila zato za Lecuono popoln zaključek odličnega vikenda, medtem ko je bil za Bulego najpomembnejši končni cilj – osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Zgodovinski trenutek za Bulego

Bulega je osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v WorldSBK. To je njegov drugi naslov v svetovnem prvenstvu, saj je leta 2023 postal svetovni prvak v razredu World Supersport.

Za italijanskega dirkača je naslov še posebej pomemben, saj ga je osvojil z Ducatijem na domačih tleh. Po koncu sezone se bo Bulega preselil v MotoGP, kjer bo v prihodnji sezoni nastopal za ekipo VR46 Ducati.