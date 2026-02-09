Naslovnica
Drugi športi

Suljić po (podobni) poti kot Šeško? V Španiji oddal zgolj eno igro

Madrid, 09. 02. 2026 17.56

Avtor:
M.J.
Svit Suljić

Podobno kot Žiga Šeško, z malce manj pompa, pa si pot v teniški svet utira tudi Svit Suljić. 17-letni Slovenec si korak za korakom utira pot med najboljše. Mladi Slovenec se uspešno vrača po poškodbi. Finalist Wimbledona 2023 na turnirju igralcev do 14. leta starosti je že v zaključku lanskega leta pokazal, da je znova ujel prave občutke. Letos pa je naravnost fantastičen. Po zmagi na turnirju v Španiji pretekli vikend je zdaj znova osvojil turnir J100 Manacor in v finalu oddal vsega igro.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP
Svit Suljić
Svit Suljić
FOTO: Teniška zveza Slovenije

Decembra je osvojil močan turnir serije WTT J100 v britanskem Loughboroughu, v minulem tednu pa je navdušil še v Manacorju, rojstnem mestu Rafaela Nadala, kjer je prav tako postal zmagovalec turnirja serije WTT J100.

Na turnirju J100 Manacor Svit Suljić ni imel prave konkurence. Romunski nasprotnik Matei Victor Chelemen, s katerim se je 17-letni Slovenec srečal v finalu, je bil edini, ki mu je uspel odvzeti niz na celotnem turnirju.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Damjan Žibert

Tudi minuli konec tedna je v Španiji obdržal zmagovalno formo in v celotnem turnirju sploh ni izgubil niza. V finalu se je poigral Patrickom Breenom, ki mu je v prvem nizu zavezal kravato, v drugem pa je leto dni mlajši Irec le uspel dobiti eno igro. 

Slovenci v Ljubljani s svetovni prvaki in podprvaki

