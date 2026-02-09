Suljić po (podobni) poti kot Šeško? V Španiji oddal zgolj eno igro

Podobno kot Žiga Šeško, z malce manj pompa, pa si pot v teniški svet utira tudi Svit Suljić. 17-letni Slovenec si korak za korakom utira pot med najboljše. Mladi Slovenec se uspešno vrača po poškodbi. Finalist Wimbledona 2023 na turnirju igralcev do 14. leta starosti je že v zaključku lanskega leta pokazal, da je znova ujel prave občutke. Letos pa je naravnost fantastičen. Po zmagi na turnirju v Španiji pretekli vikend je zdaj znova osvojil turnir J100 Manacor in v finalu oddal vsega igro.