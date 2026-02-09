Suljić po (podobni) poti kot Šeško? V Španiji oddal zgolj eno igro

Decembra je osvojil močan turnir serije WTT J100 v britanskem Loughboroughu, v minulem tednu pa je navdušil še v Manacorju, rojstnem mestu Rafaela Nadala, kjer je prav tako postal zmagovalec turnirja serije WTT J100.
Na turnirju J100 Manacor Svit Suljić ni imel prave konkurence. Romunski nasprotnik Matei Victor Chelemen, s katerim se je 17-letni Slovenec srečal v finalu, je bil edini, ki mu je uspel odvzeti niz na celotnem turnirju.
Tudi minuli konec tedna je v Španiji obdržal zmagovalno formo in v celotnem turnirju sploh ni izgubil niza. V finalu se je poigral Patrickom Breenom, ki mu je v prvem nizu zavezal kravato, v drugem pa je leto dni mlajši Irec le uspel dobiti eno igro.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.