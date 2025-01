Sum na hude zlorabe odnesel dva nemška trenerja

Obtožbe o neprimernem vedenju v vadbenem centru v Stuttgartu, ki so jih izrekle nekdanje telovadke, so že povzročile začasno izključitev dveh trenerjev, poročanje časopisov Stuttgarter Zeitung in Stuttgarter Nachrichten objavlja nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih dneh se je pojavil val obtožb, na njihovem čelu sta bili nekdanji elitni telovadki Tabea Alt in Michelle Timm, ko so športnice poročale o težavah v centru, vključno s "sistematično fizično in duševno zlorabo".

Tabea Alt FOTO: AP icon-expand

Štiriindvajsetletna Altova je obtožbe javno objavila konec lanskega leta na Instagramu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Moje zdravje je bilo namerno ogroženo s tem, da niso upoštevali zdravniških receptov in so me z več zlomi pošiljali na tekmovanja," je dejala Alt. "To ni bil osamljen primer, šlo je tudi za motnje pri prehranjevanju, kaznovalni treningi so se vrstili, jemati sem morala zdravila proti bolečinam, grožnje in poniževanja so bili stalno na dnevnem redu. Danes vem, da je šlo za sistematično telesno in psihično zlorabo," je zapisala Altova. Bronasta na gredi na SP leta 2017 je kariero končala leta 2021 pri 21 letih. Obtožbe prihajajo po tem, ko je 17-letna Meolie Jauch malo pred božičem napovedala svojo upokojitev, pri čemer je navedla duševne težave.

Meolie Jauch FOTO: AP icon-expand