Sum prirejanja izida: policija preiskuje sumljivo tekmo na OP Francije

Francoska policija je odprla preiskavo sumljive tekme na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. Obstaja namreč utemeljen sum, da so v ozadju dvoboja prvega kroga dvojic med Romunkama Andreo Mitu in Patricio Tig ter Američanko Madison Brengle in Rusinjo Jano Sizikovo stavne manipulacije, poročajo Die Welt in še nekateri drugi mediji.

icon-expand Nad OP Francije so se zgrnili temni stavniški oblaki. FOTO: AP Na medmrežju so se že pojavili posnetki dvoboja, na katerega naj bi bilo vplačanega veliko denarja, posebno na peto igro drugega niza, v kateri je Sizikova storila dve dvojni napaki. Veliko denarja so vplačali, da bo v tej igri ameriško-ruski par izgubil brez dobljene točke, kar se je dejansko zgodilo. Policija je potrdila preiskavo, saj želi ugotoviti, ali so bile igralke vpletene v nečedne posle. Več informacij pa za zdaj noče izdati. Kot poročaDie Welt, je veliko teniških igralcev zaradi epidemije novega koronavirusa v finančnih težavah, zato naj bi bilo vse več primerov dogovarjanja izidov, povezanega s stavami.