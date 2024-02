Novo slavje Kansas Cityja ali uresničitev 30-letnih sanj San Francisca?

Odkar je leta 2018 prevzel mesto prvega podajalca Kansas Cityja, je 28-letnik s pogodbo, vredno 450 milijonov ameriških dolarjev, najbolje plačani podajalec lige, kar štirikrat je nastopil v Super Bowlu in dvakrat (2020 in 2023) tudi zmagal. Ob tem je bil dvakrat izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela lige.

Recept za zmago pa ne bo samo uspeh enega ali drugega podajalca. Super bowle redno odloča obrambna taktika, letošnja ekipa Kansas Cityja pa se po številnih letih, ko je bil motor zmag napad, za svoj uspeh v prvi vrsti lahko zahvali obrambi. To je bil tudi ključ do uvrstitve v finale, ko se je v konferenčnem finalu proti Baltimore Ravens kljub slabemu drugemu polčasu za napad izognila preobratu.

Za najbogatejšo ameriško poklicno ligo in tudi športno ligo kjer koli na svetu - letni prihodki NFL po podatkih statističnega portala Statista znašajo skoraj 17,5 milijarde evrov, skoraj dvakrat več kot pri najbližjem ameriškem tekmecu, košarkarski ligi NBA, in približno toliko kot pri petih največjih evropskih nogometnih ligah skupaj - je Super Bowl priložnost, da znova pripravi dogodek, poln blišča.

Od 24. septembra se je umetnica kar dvanajstkrat pojavila na tekmah svojega spremljevalca, to pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP imelo otipljive učinke na marketinški doseg ekipe. Po podatkih specializiranih spletnih mest Semrush in Similarweb je uradna spletna stran poglavarjev od septembra zabeležila več kot 40-odstotno rast spletnega prometa.

Finale v stavniški meki zagotavlja, da se bo obračal denar

Ugibanja okoli slavnega para in vse bolj tesne povezave med ligo NFL in velikimi ameriškimi stavnicami pa so pripeljale tudi do tega, da bo letošnji dogodek največji športni stavniški dogodek v zgodovini ZDA. Po poročanju britanskega Guardiana je skoraj 70 milijonov Američanov stavilo rekordnih 22 milijard evrov na različne napovedi, povezane s tekmo.

Tekma v ameriški stavniški meki Las Vegas tako obeta rekordne prihodke stavničarjem. Ob tem je šest let po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA, ki je odpravila zvezno prepoved športnih stav, slišati tudi vse glasnejša opozorila o naraščajočem številu odvisnikov ter drugih pasteh tega početja.

Športne stave je z odprtimi rokami sprejelo tudi vodstvo lige NFL, čeprav je prvi človek lige Roger Goodell še leta 2012 ostro zavračal legalizacijo športnih stav, ker bi te lahko povzročile dvom v poštenost športnih tekmovanj.

Tako se liga danes sooča z vse bolj pogostimi vprašanji glede ukrepov za zagotavljanje integritete igre. V odgovoru je v zadnjih letih sprejela stroge prepovedi stav za igralce in osebje ekip ter lige, kar pa ni preprečilo nekaterim igralcem in osebju ekip, da so kljub temu vplačevali stave in si posledično prislužili dolge prepovedi.

Ob tem sicer ekipa novinarjev Pro Football Talk pri NBC izpostavlja, da je ravno liga z bogatimi pokroviteljskimi pogodbami skočila v jarem s stavničarji, a ji hkrati kljub silnim prihodkom nikakor ne uspe ustanoviti poklicne in od vodstva lige neodvisne sodniške službe.