Zagotovo bi si naši hokejisti zaslužili, da bi bile tivolske tribune tudi na njej tako polne, kot so bile v petek, ko so k fantastični kulisi veliko pripomogli tudi gostujoči navijači. Z Madžarske jih je v Ljubljano pripotovalo več sto. "Kapo dol vsem, ki so prišli navijat v Tivoli, tako slovenskim kot madžarskim navijačem. Vrhunsko je igrati pred polnimi dvoranami. Upam, da bo v prihodnosti tega še veliko," je bil zadovoljen Pance.

"V glavah smo pred začetkom vsi imeli samo en cilj – osvojitev prvega mesta. Ampak pred nami je sedaj še ena tekma in treba je ostati profesionalen, odigrati do konca in se nato poveseliti," se je Pance po sladki zmagi že zazrl tudi proti zadnji tekmi z Južno Korejo, ki bo v nedeljo.

"Super je bilo spet igrati pred polno Halo Tivoli. Neverjetno. Vzdušje je bilo super, zato je zmaga še toliko slajša," je bil podpore več kot štiri tisoč navijačev v Tivoliju vesel Jan Urbas . S soigralci se mu je že po treh tekmah (in prav toliko zmagah) uspelo vrniti med svetovno hokejsko elito. Z visoko zmago nad Madžarsko je Slovenija dokazala, da je na tem turnirju zagotovo najbolj kakovostna zasedba. "Mi smo se tega zavedali že prej, sedaj pa smo to tudi dokazali. Ampak pred nami je še ena tekma, ki si jo želimo dobiti," je še dodal Urbas.

"Mi smo več kot mesec in pol trdo delali. Vsi, tudi tisti, ki niso dobili priložnosti, se se močno trudili. Zato jih ne smemo pozabiti, bili so del ekipe, bili so del priprav. Iz dneva v dan sta rasla vzdušje in homogenost. Želja je bila neizmerna, zato nas je bilo težko premagati," pa je pomembnost odlične kemije poudaril selektor Matjaž Kopitar.

Še tretjič v tej vlogi se mu je uspelo prebiti med svetovno hokejsko elito, veselje pa je bilo še toliko slajše, ker je bil Tivoli pri tem uspehu zopet poln. "Sigurno je povsem nekaj drugega igrati pred takšno publiko. Ljudje te ponesejo in fantje so to začutili. Pokazali so odgovornost in željo," je nadaljeval Kopitar in zaključil, da se z varovanci že pred začetkom turnirja ni otepal vloge favorita, ki pa lahko deluje tudi "kot nahrbtnik, ko greš v klanec".

A na srečo in veselje vseh ljubiteljev hokeja na sončni strani Alp se ta nahrbtnik ni izkazal za pretežkega.