Superbike: Razgatlioglu v Misanu do prve zmage v sezoni

Z nedeljskim sporedom v Misanu se zaključuje še zadnji dirkaški vikend razreda Superbike pred poletnim premorom. Lani smo spremljali napet boj za naslov prvaka med Reo in Razgatlioglujem, letos pa sta v ospredju Rea in Bautista. Tako je bilo tudi na zadnji preizkušnu v portugalskem Estorilu, kjer je Bautista najprej slavil na sobotni krajši dirki, nato pa je tako superpol kot tudi daljšo nedeljsko dirko dobil Rea, medtem ko se je Razgatlioglu moral zadovoljiti z drugim in dvakrat tretjim mestom.

V kvalifikacijah za prvo sobotno dirko je bil najhitrejši Španec Alvaro Bautista, ki je nato zmagal tudi na dirki za VN Emilije-Romanije. Drugi je bil, tudi v skupnem seštevku, Britanec Jonathan Rea, tretji je bil Michael Ruben Rinaldi. Turek Toprak Razgatlioglu, aktualni prvak razreda Superbike, je odstopil. Danes sta na sporedu dve dirki, najprej superpole dirka in nato še glavna druga dirka tega dirkaškega vikenda v Misanu.

Dirkače je danes najprej čakala sprinterska dirka Superpole v dolžini 10 krogov. Na startu je vodstvo prevzel Rea, a ga je nato prehitel Razgatlioglu, tretji je bil Bautista. Turški dirkač si je po štirih krogih že privozil lepo prednost, slabi dve sekundi in pol, in se oddaljil od tekmecev. Razgatlioglu se je dobro zavedal, da nujno potrebuje zmago, če želi ostati v konkurenci v boju za naslov prvaka. V boju za drugo mesto je Bautista prehitel Reo in začel loviti vodilnega dirkača. Toda Razgatlioglu je imel preveliko prednost in je zabeležil zmago, prvo v sezoni. Drugi je bil Bautista, tretji pa Rea.

Na lestvici v boju za naslov prvaka vodi Bautista, sledi mu Rea, tretji pa je Razgatlioglu.