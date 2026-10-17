Bulega tudi na zadnjih kvalifikacijah kariere pred selitvijo v motoGP dominanten

Prvenstvo razreda Superbike je že nekaj časa odločeno, a novoustoličeni kralj Nicolo Bulega ni izgubil teka do zmag, kar je potrdil tudi s prevlado na VN Portugalske v Estorilu, ko je bil najhitrejši na vseh preizkušnjah. VN Španije ponuja nove izzive. Poslednje v sezoni, saj gre za zadnjo dirko v tekočem letu. Bulega je prevladoval v kvalifikacijah in zabeležil najboljši čas. Drugega je dosegel Otočan Sam Lowes, tretjega pa Iker Lecouna. Prenos dogajanja na VOYO.