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Bulega tudi na zadnjih kvalifikacijah kariere pred selitvijo v motoGP dominanten

Madrid, 17. 10. 2026 11.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Superbike VN Češke

Prvenstvo razreda Superbike je že nekaj časa odločeno, a novoustoličeni kralj Nicolo Bulega ni izgubil teka do zmag, kar je potrdil tudi s prevlado na VN Portugalske v Estorilu, ko je bil najhitrejši na vseh preizkušnjah. VN Španije ponuja nove izzive. Poslednje v sezoni, saj gre za zadnjo dirko v tekočem letu. Bulega je prevladoval v kvalifikacijah in zabeležil najboljši čas. Drugega je dosegel Otočan Sam Lowes, tretjega pa Iker Lecouna. Prenos dogajanja na VOYO.

SBK Španija
SBK Španija
FOTO: VOYO

Italijan Nicolo Bulega še naprej piše zgodovino svetovnega prvenstva razreda Superbike. Na dirki Superpole v Estorilu je slavil že 29. zmago v sezoni 2026 in s tem še povečal rekord, ki ga je postavil že pred tem. Na portugalskem dirkališču je drugo mesto osvojil moštveni kolega Iker Lecuona, tretje pa si je po dramatičnem razpletu priboril Alberto Surra.

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Bulega je na Portugalskem izboljšal dosedanji rekord 27 zmag, ki ga je leta 2023 postavil Alvaro Bautista. Lecuona je medtem osvojil že svoj 30. oder za zmagovalce v karieri v prvenstvu WorldSBK.

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