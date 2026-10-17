Bulega tudi na zadnjih kvalifikacijah kariere pred selitvijo v motoGP dominanten

Italijan Nicolo Bulega še naprej piše zgodovino svetovnega prvenstva razreda Superbike. Na dirki Superpole v Estorilu je slavil že 29. zmago v sezoni 2026 in s tem še povečal rekord, ki ga je postavil že pred tem. Na portugalskem dirkališču je drugo mesto osvojil moštveni kolega Iker Lecuona, tretje pa si je po dramatičnem razpletu priboril Alberto Surra.
Bulega je na Portugalskem izboljšal dosedanji rekord 27 zmag, ki ga je leta 2023 postavil Alvaro Bautista. Lecuona je medtem osvojil že svoj 30. oder za zmagovalce v karieri v prvenstvu WorldSBK.
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