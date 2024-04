Superbike: Dirkače čakajo kvalifikacije in prva dirka vikenda

"Vreme je tukaj zares nepredvidljivo, saj veste, dež, veter ... Toda imel sem dober občutek na motociklu, kljub temu da je bilo precej zahtevno vse skupaj. Vesel sem, toda bomo videli, kako bo v soboto in predvsem, kakšne bodo vremenske razmere," pa je dejal Bautista.

Dirkači razreda Superbike so v letošnji sezoni že opravili z dvema dirkama, sedaj pa je na vrsti VN Nizozemske. Tudi tokrat je dogajanje na stezi krojil dež, pri čemer je suhe trenutke najbolje izkoristil Španec Alvaro Bautista , ki je dosegel najhitrejši čas petkovih prostih treningov. Takoj za njim je bil Turek Toprak Razgatlioglu , kar napoveduje vnovičen trd boj za zmago na dirkah. "Videli bomo, kakšno bo počutje, motivacije zagotovo ne manjka," je bil jasen Turek. "Pripravljen sem na boj."

Presenečenje letošnje sezone, mladi dirkač Nicolo Bulega, ki je trenutno vodilni v skupnem seštevku, je na prostih treningih dosegel šesti čas. Toda najpomembnejše je, da se fizično dobro počuti, kot pravi tudi dirkač sam. "Najpomembneje je to, da nisem čutil nikakršne bolečine v roki. Kar pa se tiče rezultata, verjetno je veliko vplivalo tudi to, da sem izpustil kar nekaj treningov. Trenirati sem namreč začel šele prejšnji teden, lahko pa rečem, da sem zadovoljen s svojo fizično pripravljenostjo. In tudi občutek na motociklu je bil precej dober." Italijan je namreč po dirkaškem vikendu v Kataloniji prestal operacijo desne roke, šlo pa je za kompartment sindrom, ki je zelo pogost v dirkaški karavani.