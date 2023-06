Superbike: kaj bo ponudilo peto prizorišče sezone?

Dirkališče v Misanu je vedno dramatično prizorišče svetovnega prvenstva v razredu Superbike. In tudi tokrat ni nič drugače, začelo pa se je že v četrtek, po tem, ko je Toprak Razgatlioglu tudi uradno naznanil da po koncu sezone zapušča Yamaho in se seli k ekipi BMW. "Dolge štiri sezone, ki sem jih preživel pri Yamahi, so bile polne lepih spominov. Ni lahko oditi, saj sem užival pri delu s to ekipo. Včasih potrebuješ nov izziv, novo motivacijo. Rekel sem si, da v kolikor bom ostal v razredu Superbike, potrebujem nov izziv. Tako da ja, podpisal sem za novo ekipo. Vesel sem, da ostajam v paddocku in se že veselim novih izzivov. Ni bilo enostavno, razmišljal sem tudi o karavani elitnega razreda MotoGP. Yamahe po štirih letih res ni lahko zapustiti. Mogoče se pa kdaj v prihodnosti spet srečamo. Pred mano so nove sanje, čeprav so nekateri prepričani, da sem presedlal na motocikel, ki ni konkurenčen Yamahi. Toda pred mano je sedaj zares velik izziv, mogoče se bomo naslednje leto borili za zmago. Upam, da osvojimo prvenstvo, toda to so zares velike sanje," so bile besede Turka.

"Tukaj v Misanu je vedno posebno dirkati. Še posebej je zanimivo za Ducati, saj gre za domačo dirko, ki privabi veliko število navijačev. Glede vsega, kar nas čaka, lahko rečem, da sem zelo samozavesten. Naš cilj je poskusiti najti takšen občutek na motociklu, kot smo ga imeli na začetku sezone. Zelo se veselim tega. Zagotovo se želiš dobro odrezati tukaj doma, kjer je velika podpora navijačev," pa se novih dirkaških preizkušenj veseli vodilni dirkač prvenstva, Alvaro Bautista. Kakšen razplet nas čaka, preverite na VOYO, pričnemo v soboto ob 11.10, ko so na vrsti kvalifikacije.