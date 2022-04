Superbike Nizozemska: na 'Superpolu' najhitrejši Razgatlıoğlu

Svetovno prvenstvo razreda Superbike se v drugem dejanju sezone pomika na Nizozemsko, natančneje na kultno dirkališče v Assnu, ki slovi po svoji izjemni tradiciji. Veliko oči bo ta konec tedna uprtih v Jonathana Reo (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ki v Assnu lovi prav poseben mejnik, saj ima priložnost vknjižiti stoto zmago na svojem motociklu. Tako bi lahko postal prvi dirkač, ki je vknjižil toliko zmag na motociklu enega proizvajalca. Ob koncu tedna, ki je pred nami, potrebuje za to dve zmagi. Ali jih bo dočakal, pa seveda lahko spremljate na VOYO.

Superpole Razgatlıoğluju

Sobotno dogajanje se je pričelo z kvalifikacijsko dirko oz. t. i. 'Superpolom'. Na 'Superpolu' smo deset minut do konca videli grd padec Michaela Rubena Rinaldija, ki ga je grdo streslo pri visoki hitrosti, nato pa je sam odskočil s svojega ducatija in končal v pesku. Na srečo je kljub grdemu padcu sam odkorakal iz peska, a se na motor na Superpolu ni več vrnil. V nadaljevanju smo spremljali izjemno vožnjo turškega dirkača Topraka Razgatlıoğluja (branilca naslova v elitnem razredu Superbike), ki je minuto do konca kvalifikacij postavil tudi rekord steze, in sicer 1:32,934. Sledila sta Alex Lowes in Jonathan Rea. Malce je razočaral španski dirkač Alvaro Bautista, ki je pristal šele na petem mestu. Na četrto mesto se je uspelo prebiti Italijanu Andrei Locatelliju.

"Sem kar zadovoljen, dobro izhodišče za prvo dirko. Prva startna vrsta, kar pomeni dobre možnosti za otvoritev dirke," je bil po kvalifikacijski dirki zadovoljen Britanec Rea. Njegov rojak Alex Lowes je bil z drugim mestom zelo zadovoljen. "Uspel mi je super krog, toda na žalost ni bilo dovolj za 'pole'. Težko bi odpeljal hitreje, počutim se dobro in veselim se dirke" je priznal Britanec. Zmagovalec kvalifikacij je bil v svojem slogu zelo hladen, saj se zaveda, da utegne imeti na dirki težje delo. "Zelo sem zadovoljen, saj nisem pričakoval takega časa. Zelo dobro smo začeli, spet osvojeni pole, toda pomembna bo dirka. Upam, da se bomo borili za zmago," je bil jasen Toprak Razgatlıoğlu.