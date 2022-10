Superbike: Prvo nedeljsko kvalifikacijsko dirko je dobil Razgatlioglu

Kvalifikacijska dirka, ki je otvorila nedeljsko dogajanje, je postregla z zanimivim dogajanjem, v katerem ni manjkalo veliko prehitevanja. Vodilna trojica je napetost stopnjevala vse do konca. Na začetku dirke, ki šteje 10 krogov, je bil vrstni red naslednji: Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea, Alvaro Bautista. Rea je v nadaljevanju sicer prevzel vodstvo, toda napaka na polovici dirke (prepozno je zaviral) ga je potisnila nekoliko nazaj, vendar se je kmalu prebil nazaj med vodilne tri, natančneje na tretje mesto. Vrstni red je bil takrat Razgatlioglu, Bautista in Rea. Vodilni dirkač prvenstva je tri kroge pred koncem poskušal prevzeti vodstvo, toda Turek se ni dal. Ponovno je napadel v naslednjem krogu, pri čemer je bil bolj uspešen. Prav zadnji krog je postregel z največ dogajanja, vsi trije dirkači so bili zelo izenačeni in so se do konca borili za prva tri mesta. Na koncu je zmaga pripadala Turku Razgatliogluju, drugi je bil Bautista, tretji pa Rea."Hvala vsem ljudem, ki so tukaj, ponovno smo prvi, nazaj smo po tisti včerajšnji napaki. Dal sem vse od sebe, tako bo tudi na drugi dirki," je ob koncu povedal zmagovalec.