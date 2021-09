Superbike: Sykes presenetil v super kvalifikacijah

Tudi pred VN Katalonije v Barceloni je bilo bolj ali man jasno, da sta največja kandidata za zmago Turek Toprak Razgatlioglu in Otočan Jonathan Rea . Prav Turek je glavni tekmec "nepremagljivemu" Reu, čeprav je v uvodu v sezono kazalo, da bosta Španec Alvaro Bautista in Britanec Scottu Reddingu tista, ki bosta kravžljala živce favoriziranemu Reu. Sedaj je že bolj ali manj jasno, da je "vroči" Razgatlioglu glavni tekmec Britancu v boju za laskavi naslov. Tudi pred kvalifikacijami v Barceloni sta najboljše čase na treningu nizala Rea in Razgatlioglu. "Superpole", kratke kvalifikacije, pred prvo sobotno dirko so takoj pokazale, kako pomembno je ostati zbran in v kratkem času priti do najbolje odpeljanih krogov. Prostora za napaka ni. Superpole je presenetljivo dobil Britanec Tom Sykes , ki je odpeljal nekaj zelo hitrih krogov, ob koncu programa še daleč najhitrejšega in zasluženo prišel do pole positiona.

Za 36-letnega Otočana je to prvi pole to sezono. Za njim sta se zvrstila prva favorita Razgatlioglu in Rea, ki bosta prav tako startala iz prve vrste. "Zelo pomembno je, kako dober si v kvalifikacijah, še posebej tu v Barceloni. Odlično delo smo opravili v pripravi na super kvalifikacijah. Zaradi dolgega prvega ovinka je zelo pomembno, da bom startal iz prve vrste," je bil vesel prve linije Jonathan Rea in opozoril na težke vremenske pogoje hude vlage in vročine. "Kaj reči? Fantastično, to je nagrada za naše skupno delo. Užival sem in upam, da bo na dirki podoben razplet," pa je vso pozornost javnosti vsaj za trenutek ukradel Sykes, ki je na vsa usta hvalil sodelavce iz garaže. "Fantastični so. Hočem, da gredo povsod z mano. Ne glede nato, za koga in kje dirkam," je bil slikovit Otočan, ki upa na regularne pogoje, saj je bila napoved za dirko kisla.