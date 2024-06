Superbike: Razgatlioglu še naprej vroč, Bautista po zdrsu daleč zadaj

Po daljši tekmovalni pavzi, ki je trajala skoraj dva meseca, se vračajo dirkaški boji v razredu Superbike. Gre za četrti dirkaški vikend svetovnega prvenstva. Na VN Emilije-Romanje so bile najprej na sporedu sobotne kvalifikacije. Slednje so bile sprva v znaku Nicola Bulege , najboljši čas pa je nato zabeležil Toprak Razgatlioglu , ki je kasneje zanesljivo slavil tudi na dirki.

Dopoldanski sobotni program razreda Superbike je bil sprva povsem v znaku hitrega Italijana Nicola Bulege, ki je nizal hitre kroge, zabeležil celo rekord steze, nato pa je bil le-ta zaradi rumene zastave izbrisan in najboljši čas kvalifikacij je nato pripadel Razgatlioglu, drugi čas a še vedno mesto v prvi vrsti pred osrednjo dirko dneva si je zagotovil Bulega, družbo omenjenima na dirki pa bo delal Avstralec Remy Gardner. Drugo vrsto, in s tem 4., 5. in 6. čas kvalifikacij pa držijo Otočan Alex Lowes, eden izmed velikih favoritov Španec Alvaro Bautista in Italijan Andrea Locatelli.