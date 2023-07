Superpole dirka Razgatliogluju

Tako kot na včerajšnji dirki, se je s štarta najhitreje pognal Axel Bassani, ki je hitro prevzel vodstvo, takoj za njim sta se razvrstila Jonathna Rea in Toprak Razgatlioglu, medtem ko sta Danilo Petrucci in Remy Gardner hitro izgubil drugo in tretje mesto s štarta. Začetek superpole dirke je zaznamoval tudi skupinski padec v katerem so se znašli Oliver Konig, Lorenzo Baldassarri in Philipp Oettl, malo za njimi pa je zdrsnilo še Xaviju Viergeju.

Sedem krogov dokonca je Razgatlioglu ujel svoj ritem in prehitel tako Reo, kot tudi Bassanija ter prevzel vodstvo, Rea pa se je zavedal, da mora na kratki dirki hitro priključiti Turku, zato je tudi sam prehitel Bassanija. Iz kroga v krog se je počasi se je v ospredje prebijal tudi Alvaro Bautista, ki se je šest koncev pred krogom nahajal že na četrtem mestu. Pet krogov prd koncem se je za napad odločil Rea, ki je pred vhodom v ciljno ravnino prehitel Razgatliogluja, a je Turek nekaj ovinkov kasneje vrnil milo za drago in se znova zavihtel v ospredje. V tem vrstnem redu se je superpole dirka tudi končala in Razgatlioglu se je lahko razveselil prve zmage v tem dirkaškem vikendu, Rea drugih stopničk, Bautista pa prvih, saj je v predzadnjem ovinku prehitel Bassanija in osvojil nekaj pomembnih točk.