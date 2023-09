Razgatlioglu tudi na nedeljskem superpolu pred Bautisto in Reo

Toprak Razgatlioglu je ta konec tedna v Franciji kot kaže nepremagljiv. Prvak razreda Superbike iz leta 2021, je po sobotni dirki v Magny-Coursu dobil še nedeljsko superpole dirko in tako aktualnemu prvaku in vodilnemu v skupnem seštevku Alvaru Bautisti napovedal trd boj do konca sezone. 26-letni Turek bo ob 15.15 lovil še tretjo zaporedno zmago, s katero bi zaokrožil popoln vikend na VN Francije. V živo na VOYO!

icon-link Superbike Francija 2023 FOTO: VOYO Sobotna dirka Turški dirkač Toprak Razgatlioglu je VN Francije začel odlično in za sabo pustil tako vodilnega v prvenstvu Alvara Bautisto, kot tudi rekorderja med drikači Jonathana Reo. Na začetku dirke se je aktualni prvak za prvo mesto boril s Turkom, po le dveh krogih pa je zaradi težav z motorjem popustil in počasi začel izgubljati mesta. Bautistino mesto je zasedel Michael Ruben Rinaldi in se pomeril z Razgatlioglujem, proti kateremu pa ni imel realnih možnosti. Yamahin dirkač je še šestič v letos stopil na najvišjo stopničko, Rinaldi je bil drugi, izkušeni Rea pa je v boju za tretje mesto premagal Garretta Gerloffa. PREBERI ŠE Sobotna dirka Razgatliogluju, Bautista šele deseti Nedeljska superpole dirka Podoben potek kot na sobotni diri, smo spremljali tudi na nedeljski kvalifikacijah. Razgatlioglu je znova ugnal Bautisto, ki tokrat ni imel težav z motorjem, in Reo. za še drugo zmago na VN Francije v tem vikendu. Za vodilno trojico se je uvrstil Andrea Locatelli, ki je četrti tudi v skupnem seštevku, peti pa je bil nekdanji dirkač razreda motoGP Danilo Petrucci. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V dvoboju moštvenih kolegov jo je sicer grdo skupil Michael Ruben Rinaldi, v katerega je na enem izmed ovinkov silovito trčil Bautista. Trčila in pristala na tleh sta tudi Američan Garrett Gerloff in Britanec Scott Redding. Superbike sezona 2023, skupni seštevek (26/36):

1. Alvaro Bautista (Ducati) ... 442 točk 2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ... 390 točk

3. Jonathan Rea (Kawasaki) ... 274 točk

4. Andrea Locatelli (Yamaha) ... 243 točk

5. Axel Bassani (Ducati) ... 209 točk 6. Danilo Petrucci (Ducati) ... 171 točk icon-link Superbike Francija 2023 FOTO: VOYO