Superbike: vroči Razgatlioglu brani, vsi drugi napadajo

Pariz, 06. 09. 2025 09.10

M.J.
Po krajšem tekmovalnem (poletnem) premoru se vraža razred Superbike. VN Francije je osmo letošnje prizorišče v tem motociklističnem razredu. Sobota ponuja kvalifikacije in skrajšano Superpole dirko. Favorit pa vroči Turek Toprak Razgatlioglu, ki na zadnjih dirkah nima prave konkurence in je tudi vodilni v prvenstvu. Prenos na VOYO.

SBK Francija FOTO: VOYO
Turek Toprak Razgatlioglu je pred poletno pavzo svojo prevlado potrdil na VN Madžarske. Najprej je slavil na sobotni skrajšani dirki, ko je drugo mesto osvojil Otočan Sam Lowes, tretje pa Španec Alvaro Bautista, nato pa še na osrednji dirki, ko je bil na moč podoben vrstni red, le da je po hudem padcu Alvara Bautiste na stopničke ob Lowesu stopil še Italijan Nicolo Bulega. Razgatlioglu pa je vnovič pometel s konkurenco in se utrdil na prvem mestu v skupnem seštevku.

