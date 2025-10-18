Zadnji vikend bo odločil o prvaku: Razgatlioglu ali Bulega?

Toprak Razgatlioglu ima pred Nicolojem Bulego 39 točk prednosti, kar pomeni, da si lahko naslov prvaka zagotovi že v prvi dirki, ki bo na sporedu v soboto ob 14. uri, in sicer, če konča pred Bulego ali če izgubi največ dve točki v primerjavi z njim.
Razgatlioglu bo postal prvak že v soboto, če:
zmaga v dirki,
konča drugi, tretji ali četrti, Bulega pa za njim,
konča peti, Bulega pa četrti ali slabše,
konča šesti ali sedmi, Bulega pa peti ali slabše,
konča osmi, Bulega pa šesti ali slabše,
konča deveti, Bulega pa deveti ali slabše,
konča deseti, Bulega pa osmi ali slabše,
konča enajsti, Bulega pa deveti ali slabše,
konča dvanajsti, Bulega pa deseti ali slabše,
konča trinajsti, Bulega pa enajsti ali slabše,
konča štirinajsti, Bulega pa dvanajsti ali slabše,
konča petnajsti, Bulega pa trinajsti ali slabše,
ali če Bulega konča štirinajsti ali slabše.
Bulega je bil sicer v Jerezu leta 2024 dvakrat zmagovalec, pretekli teden pa je zmagal na drugi dirki v portugalskem Estorilu. Italijan je bil sicer tudi tokrat najhitrejši tako na prvem kot na drugem prostem treningu (kljub nekaj tehničnim težavam, op. p.), ki so bili na sporedu v petek. Turek je bil drugi.
V prvenstvu proizvajalcev Ducati in BMW ločijo le tri točke. Ducati ima priložnost osvojiti naslov prvi, saj trenutno vodi, vendar ga v prvi dirki še ne more osvojiti. Da bi osvojil naslov v dirki Superpole, bi moral imeti 25 točk prednosti pred BMW-jem oziroma do konca vikenda izgubiti največ dve točki v primerjavi z nemškim proizvajalcem, da bi ga osvojil v drugi dirki. V primeru izenačenja bi naslov pripadel BMW-ju zaradi boljših rezultatov skozi sezono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.