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Drugi športi

Lecuona dobil kvalifikacije pred Bulego

Cremona , 26. 09. 2026 11.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Superbike

Prvenstvo razreda Superbike se preveša v sklepni del sezone. Dirkači se ta konec tedna merijo v italijanski Cremoni na desetem prizorišču letošnje sezone. Kot vodilni se pred domačo publiko podaja Nicolo Bulega, ki bi lahko pred domačimi navijači že potrdil naslov prvaka. Italijan je v kvalifikacijah zasedel drugo mesto. Prvi je bil njegov moštveni kolega Iker Lecuona, kot tretji pa je končal Alberto Sura. Ob 15.25 bomo na VOYO prenašali popoldansko dirko.

SBK Italija
SBK Italija
FOTO: VOYO

Dirkači razreda Superbike se ta konec tedna med seboj merijo na desetem od dvanajstih prizorišč letošnje sezone. Glavni adut domačih navijačev bo Nicolo Bulega, ki dominira v letošnji sezoni in bi lahko z dobrimi uvrstitvami že v Italiji potrdil naslov prvaka. Bulega ima trenutno v prvenstvu 146 točk prednosti pred Ikerjem Lecuono, ki ima na drugem mestu 407 točk.

Ko je že kazalo, da bo s časom 1:27.297 kvalifikacije dobil supersuvereni Bulega, ga je v zadnjih sekundah kvalifikacij prehitel moštveni kolega in glavni pretendent za naslov Lecuona, ki je s časom 1:27.253 postavil rekord steze. Na tretjem mestu je končal Alberto Sura. Peterico sta dopolnila še Sam Lowes in Yari Montella.

Ob 15.25 bomo na VOYO prenašali popoldansko dirko.

Superbike na VOYO
Superbike na VOYO
FOTO: 24ur.com
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