Lecuona dobil kvalifikacije pred Bulego

Dirkači razreda Superbike se ta konec tedna med seboj merijo na desetem od dvanajstih prizorišč letošnje sezone. Glavni adut domačih navijačev bo Nicolo Bulega, ki dominira v letošnji sezoni in bi lahko z dobrimi uvrstitvami že v Italiji potrdil naslov prvaka. Bulega ima trenutno v prvenstvu 146 točk prednosti pred Ikerjem Lecuono, ki ima na drugem mestu 407 točk.

Ko je že kazalo, da bo s časom 1:27.297 kvalifikacije dobil supersuvereni Bulega, ga je v zadnjih sekundah kvalifikacij prehitel moštveni kolega in glavni pretendent za naslov Lecuona, ki je s časom 1:27.253 postavil rekord steze. Na tretjem mestu je končal Alberto Sura. Peterico sta dopolnila še Sam Lowes in Yari Montella.

Ob 15.25 bomo na VOYO prenašali popoldansko dirko.