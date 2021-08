Rea na Češkem lovi jubilejne 200. stopničke

Na sporedu je šesti dirkaški vikend razreda Superbike v tej sezoni. Dirkače bodo spodbujali tudi navijači – kot so sporočili organizatorji, bo lahko v soboto in nedeljo na tribunah vsak dan po sedem tisoč gledalcev. Češka je dirko razreda Superbike nazadnje gostila leta 2018, to je bilo v Brnu, leta 2021 pa se je dogajanje vrnilo na severozahod Češke, v Most. Steza je dolga 4.212 metrov, njena posebnost pa je dejstvo, da ima kar 21 ovinkov, kar je največ od vseh stez na dirkaškem koledarju.

Sicer je v ospredju dirkaškega dogajanja nezaustavljivi Jonathan Rea, aktualni prvak, ki je blestel na zadnjih dirkah v Assnu. Na Nizozemskem je pobral vse, kar je bilo mogoče, osvojil je vse tri zmage in ima v skupnem seštevku znova lepo točkovno prednost pred tekmeci. Rea je zbral 243 točk, drugi je njegov najresnejši konkurent in najtesnejši zasledovalec, Turek Toprak Razgatlioglu, ki je zbral 206 točk, tretji je Britanec Scott Redding (162 točk).

Turški dirkač na yamahi je bil največji osmoljenec dirkaškega dogajanja v Assnu, saj je bil pred začetkom nizozemskih dirk vodilni na lestvici. A mu prav nič ni šlo po načrtih, padel je v sobotnih kvalifikacijah, nato pa še na nedeljski dirki, tako da je v nedeljo ostal brez točk in uvrstitve. Zanesljivo bo zelo motiviran, ob tem pa želi po točkah znova priti čim bližje severnoirskemu dirkaču Rei. Ta ima na Češkem priložnost, da vpiše že 200. stopničke v karieri, kar bo, če gre sklepati po dogajanju v tej sezoni, dosegel brez večjih težav.

V petek je bil na prvem prostem treningu prvi Razgatlioglu, na naslednjih dveh mestih pa Britanca Alex Lowes in Redding, Rea je bil šesti. Na drugem treningu je dirkače motil močan dež, najbolje se je znašel Garrett Gerloff, drugi in tretji sta bila Razgatlioglu in Alex Bassani. Le 14 dirkačev je postavilo čas v neugodnih razmerah drugega treninga, tudi aktualni prvak se ni podal na stezo, podobno kot Redding, Michael Rinaldi, Lowes in še nekateri drugi. Zato pa je bil turški dirkač najboljši v skupnem seštevku obeh petkovih prostih treningov.

V Mostu bodo danes najprej ob 11. uri na sporedu kvalifikacije za sobotno dirko, zgodaj popoldne, ob 14. uri, pa sledi še glavna dirka. V nedeljo se bo dogajanje nadaljevalo s kratko dirko "super pole", za zaključek pa sledi še druga glavna dirka vikenda na Češkem.