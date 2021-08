Rea želi po 'postu' na Češkem znova zmagovati v Navarri

Nazadnje so se dirkači merili na VN Češke v Mostu, sedaj jih čakajo treningi in dirke v Navarri. To je prvič, da bo tekmovanje svetovnega prvenstva Superbike potekalo v tem španskem mestu. Po vikendu v Mostu pa je najbolj razočaran aktualni svetovni prvak. Na nobeni od treh dirk ni zmagal, sobotno glavno dirko je dobil Turek Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea zaradi padca dirke ni končal. V nedeljo je bil na kratki dirki še enkrat najhitrejši Razgatlioglu, na glavni dirki pa je zmagal Scott Redding.

Britanec Redding bo leta 2022 zamenjal moštvo, sedaj dirka za moštvo Ducatija, prihodnje leto pa bo "presedlal" k moštvu BMW (BMW Motorrad WorldSBK Team), kjer bo zamenjal Toma Sykesa. V Španiji aktualni prvak Rea pričakuje, da bo znova ujel zmagovalni ritem in vpisal (vsaj) kakšno zmago, a konkurenca bo kot vedno čakala na svojo priložnost. Rea se je izkazal na obeh petkovih treningih in na koncu zasedel prvo mesto. Zanimivo je, da je Severni Irec Rea zadržal prednost v točkovanju za naslov prvaka, a mu Turek Razgatlioglu "diha za ovratnik", zaostaja le tri točke (266:263), Redding pa ima na tretjem mestu 50 točk minusa v primerjavi z Reo.